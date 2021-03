1 L’appello di Tommaso Zorzi

L’Isola dei Famosi è tornata a farci compagnia su Canale 5 ieri sera con la prima puntata. Tra gli opinionisti Tommaso Zorzi, il quale ha già riservato diverse chicche. Pochi giorni fa il vincitore del GF Vip ha defollowato Giulia Salemi, con la quale ha avuto diversi screzi durante il reality condotto da Signorini.

Proprio a L’Isola dei Famosi, Tommaso Zorzi trova tra i concorrenti Fariba Tehrani, mamma di Giulia. Nel corso della puntata Fariba e Ubaldo sono caduti dalla barca. Così l’opinionista non ha nascosto scetticismo nei confronti della naufraga: “Vedo Fariba in una difficoltà estrema, non la vedo nel suo elemento” – ha esordito Tommaso Zorzi, che ha poi fatto un appello diretto alla Salemi: “La vedo completamente in difficoltà. Anzi, farei un appello a Giulia, se in qualche modo può fare sentire il suo sostegno perché la vedo veramente male. Poi non c’è complicità tra Fariba e Ubaldo” Ha fatto notare ancora Tommaso Zorzi da studio.

Tommaso Zorzi, dunque, in qualche modo, ha lanciato un segnale alla sua ex amica. Proprio lì hanno presenziato alcuni amici e parenti dei protagonisti de L’Isola dei Famosi, ma tra gli assenti risulta esserci proprio Giulia Salemi, che solo mediante i social ha mostrato il suo supporto nei confronti di mamma Fariba: “Daje Faribona nazionale! Siamo tutti con te”, ha scritto su Instagram. A seguire anche su Twitter l’influencer piacentina ha commentato, ma in tanti si sono chiesti il perché della sua mancata presenza. A svelarcelo in qualche modo è stata proprio lei con un like ad un commento…

Like di Giulia Salemi

Pare quindi che come fatto notare da qualcuno, Giulia Salemi voglia rispettare un patto fatto con Fariba ancor prima dell’ingresso dell’influencer al GF Vip. Le due infatti si sono promesse di non intromettersi nella vita l’una dell’altra come avvenuto in varie situazioni del passato. Episodi, tra l’altro, che le hanno portate a discutere.

Ma ora Giulia Salemi accetterà l’appello di Tommaso Zorzi e si presenterà negli studi de L’Isola dei Famosi per far sentire il suo supporto a mamma Fariba? Intanto continuate a seguirci per altre notizie sul reality.