1 Interviene Tommaso Zorzi

Non le ha mai mandate di certo a dire Tommaso Zorzi. Come sappiamo il noto influencer non ha peli sulla lingua, e non ha mai paura di affrontare determinate situazioni o argomenti. Per questo quando in queste ore a finire al centro della polemica è stato Michele Morrone, l’ex gieffino ha deciso di intervenire per dire la sua. Ma facciamo un passo indietro e rivediamo cosa è accaduto. Tutto è iniziato quando sul web ha iniziato a girare un vecchio video dell’attore, durante una diretta sui social, in cui ha parlato di Belen Rodriguez. Un utente ha infatti suggerito a Morrone di fidanzarsi con l’amatissima showgirl argentina, ma inaspettatamente quest’ultimo ha fatto delle dichiarazioni che hanno movimentato i social. Queste le parole di Michele in merito:

“Fidanzarmi con Belen Rodriguez? Allora…il mio prototipo di donna è un po’ più altolocata di due te**e e un cu*o. Però chi lo sa”.

Le vecchie dichiarazioni di Michele Morrone su Belen negli ultimi giorni hanno fatto il giro dei social e così adesso ad intervenire sulla questione è stato proprio Tommaso Zorzi. L’influencer su Instagram infatti si è scagliato duramente contro l’attore, prendendo le parti della showgirl. Queste le affermazioni del vincitore del Grande Fratello Vip 5:

“Detto da uno che oltre ai pettorali e la prima fila dei peli del c**zo non mostra altro è il massimo”.

Cosa accadrà dunque? Michele Morrone vorrà replicare alle parole di Tommaso Zorzi? Quest’ultimo nel mentre in queste ore sta facendo discutere per via della sua vita sentimentale. Ma rivediamo cosa è accaduto e le sue parole.