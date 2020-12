1 A sorpresa, Tommaso Zorzi ha fatto una scelta che ha lasciato tutti senza parole: l’influencer nomina Stefania Orlando. La reazione del web (VIDEO)

Se ce l’avessero raccontato probabilmente nessuno di noi ci avrebbe creduto, ma è successo. Tommaso Zorzi questa sera al GF Vip, dopo uno screzio avuto in giornata (qui nel dettaglio) ha nominato Stefania Orlando. Una decisione, la sua, che ha lasciato sorpresi tutti, dai concorrenti, ad Alfonso Signorini, per passare al pubblico da casa:

“E ce l’ho con Stefania, io nomino Stefania! La nomino perché mi ha fatto un pezzo su una cosa che veramente non mi è piaciuta. Ho tra virgolette difeso Samantha in un appunto che Stefania le ha fatto. Samantha ha buttato per sbaglio la spugna nell’umido dopo aver pulito la cucina per due ore e Stefania gliel’ha fatto notare. Mi sono permesso di dire a Stefania che aveva esagerato e lei mi ha risposto un po’ così. Questa è la motivazione che ho”.

Al termine della puntata, Tommaso Zorzi ha confessato a Stefania Orlando di averla nominata:

“Ho fatto una cosa. Devo confessarlo davanti a tutti: ho nominato Stefania. Ho fatto male, lo so. Abbiamo avuto uno screzio per una questione delle pulizie. Ora sono contento di essere finito in nomination. Fatemi uscire”.

Ha detto Tommaso Zorzi, lasciando senza parole tutti i concorrenti. Con la sua solita spontaneità, Dayane Mello ha esordito con un ‘Perché?’, mentre Maria Teresa Ruta gli ha fatto notare che ha sbagliato: ‘E no, hai fatto male!’. Ma quale sarà stata la reazione di Stefania Orlando? La conduttrice ha commentato con un ‘Ah!’ senza dire niente di più.

Effettivamente Stefania ci è rimasta male ed è crollata in lacrime, scappando in bagno, ma ha cercato di non far pesare questa cosa a Tommaso, che ora si sente inevitabilmente in colpa. Zorzi può tirare un sospiro di sollievo, perché Stefania Orlando fortunatamente non è andata in nomination, ma ci è finito lui contro Cristiano Malgioglio, Giacomo Urtis e Maria Teresa Ruta.

Anche il web sembra essere rimasto un po' sconvolto da questa scelta.