1 Al GF Vip Tommaso Zorzi torna a parlare ancora di Aurora Ramazzotti e svela: “Michelle mi ha scritto per fare pace con lei”

Tommaso Zorzi al Grande Fratello Vip ha avuto modo di parlare, spesso e volentieri, anche del suo rapporto con Aurora Ramazzotti. I due, amici da una vita, nell’ultimo anno si sono allontanati. Dal 3 luglio, infatti, non si rivolgono più la parola. Il tutto a causa di un viaggio mancato con la figlia Michelle Hunziker (che non è partita più con lui per il lutto che ha colpito il suo fidanzato). Tale avvenimento li ha portati a discutere.

Nella Casa più spiata d’Italia Tommaso Zorzi ha ammesso di aver sbagliato con Aurora, ma ha anche ammesso che si aspettava comunque qualche piccolo cenno da parte sua. In queste ore l’influencer è tornato sull’argomento e ha detto che, sebbene Aurora si sia distaccata, non è stato così per Michelle, che ha invitato entrambi a chiarire e con la quale conserva un bellissimo legame. Ma leggiamo le sue parole riportate da BlogTivvu:

“Io sono ariete e lei sagittario, siamo due teste dure, quando ci impuntiamo uno contro l’altro, diventa… siamo molto simili ma lei è molto concreta, io sono oggi qua domani là… lei è molto concreta, pragmatica, determinata, precisa. Molto disciplinata. Ha una alimentazione… ad un certo punto ha scoperto di essere intollerante a latticini e farinacei, quindi mangia sanissimo”.

Ha raccontato Tommaso Zorzi nel parlare di Aurora Ramazzotti e della loro amicizia. Da qui la rivelazione su Michella Hunziker:

“Mangia petto di pollo, verdura, cioccolato fondente, non le piace il sushi, non beve la coca cola. Dal 3 luglio non ci sentiamo ma mi ha scritto Michelle (Hunziker, ndr) chiedendomi di fare pace con lei. Con Michelle ho un ottimo rapporto, ci vediamo io e lei anche quando non c’è Aury. Mi conosce da quando avevo 16 anni. Volevamo fare accoppiare i nostri cani quindi facevamo le cene per farli conoscere. Lei ha un barboncino ma in America abbia visto questo incrocio tra barboncino e bassotto. Leone era pronto ma Gilda… poi niente”.

Per poi concludere Tommaso Zorzi ha aggiunto:

“Anche Tomaso (Trussardi, ndr) è simpatico. Con Michelle ho un ottimo rapporto E’ una molto avanti, è simpatica, non gliene frega un ca***, ha una risata contagiosa. La prima settimana che esco vado da loro, li voglio vedere tutti”.

"LEI SARÀ MIA AMICA PER TUTTA LA VITA" – TOMMY



STA TUTTO QUI ❣️#TZVIP pic.twitter.com/YsKZyf7tnm — SPILLA IL TEA 🍵🐶🐀🍄 (@SIHAIRAGIONE) January 19, 2021

Le parole di Tommaso Zorzi hanno fatto schizzare in tendenza il nome di Aurora e tanti fan hanno apertamente chiesto al Grande Fratello Vip di dare la possibilità al gieffino di avere un confronto con lei. Sarà accolta questa richiesta?