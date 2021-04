1 Tommaso Zorzi e la curiosità su Elettra

Ieri sera è andata in onda una nuova puntata del programma dell’influencer milanese, ovvero Il Punto Z. Tra gli ospiti dell’appuntamento serale anche Akash Kumar e Alessandra Amoroso, con la quale ha duettato in collegamento telefonico. Una cosa che però ha incuriosito i fan è una rivelazione che ha fatto il presentatore stesso. Stiamo parlando del motivo per il quale Elettra Lamborghini non si siede accanto a Tommaso Zorzi e Iva Zanicchi durante le puntante de L’Isola dei Famosi.

In molti, infatti, probabilmente si sono posti questo quesito. La risposta è molto semplice, come riporta anche il sito Biccy. Ecco, perciò, cosa ha detto in tono molto ironico in risposta alla domanda della moglie di Paolo Bonolis:

Non c’è un motivo preciso, è per via del protocollo anti-Covid. Non c’era spazio sul palco per tre poltrone vicine con un metro di distanza una dall’altra. Ma giuro che nessuna Elettra Lamborghini è stata maltrattata.

Non c’è quindi aria di maretta tra i tre opinionisti. L’unica ragione per la quale Elettra Lamborghini sta seduta distante in studio da Tommaso Zorzi e Iva è per rispettare la distanza di sicurezza. Del resto, proprio la giovane cantante aveva commentato il suo rapporto con i colleghi: “Iva mi sembra di conoscerla da una vita. È molto carina e disponibile. Poi è emiliana come me e ho scoperto che non abitiamo molto distanti. Tommaso Zorzi invece lo conoscevo già dai tempi di Riccanza. Con loro mi sento a casa. Ilary Blasi è molto brava. Genuina, non se la tira“.

Nel corso della puntata de Il Punto Z, ad ogni modo, come accennato in precedenza abbiamo visto anche Akash Kumar. L’ex naufrago non si è di certo risparmiato e ha detto tutto ciò che pensa su Awed ed Elisa Isoardi. Continuate a leggere per tutti i dettagli…