1 Il duetto tra Tommaso Zorzi e l’Amoroso

Come ogni mercoledì, da tre settimane a questa parte, su Mediaset Play alle 20:45 va in onda l’imperdibile appuntamento con Il Punto Z, la nuova trasmissione di Tommaso Zorzi. Ospite in studio questa sera Akash Kumar, il quale non ha risparmiato stoccate contro alcuni ex compagni d’avventura, mentre sul finire prima Alessandra Amoroso e poi Sonia Bruganelli in videochiamata.

Ma soffermiamoci sull’ex vincitrice di Amici. Nel corso della puntata Tommaso Zorzi ha avuto il piacere di dialogare, in collegamento telefonico, con Alessandra Amoroso. Lui e la cantante hanno iniziato a sentirsi durante il lockdown (come rivelato dall’influencer è stata lei a scrivergli) e da qui tra i due è nata una bella amicizia. Tante le domande fatte dal conduttore durante la conversazione con l’artista salentina. E tra queste un desiderio: duettare insieme a lei.

Ecco le parole di Tommaso Zorzi: “Io ho questo desiderio. Perché dopo essere entrato nel mondo dello spettacolo, vorrei entrare nel mondo della musica. E per vedere se sono in grado ti vorrei proporre di duettare insieme”. Alessandra ha subito accettato la proposta di Tommaso: “Ok, va bene, che vogliamo fare?”

Se inizialmente Tommaso Zorzi ha proposto di cimentarsi in uno dei brani dell’artista, ha subito cambiato idea: “Ma sai cosa? Cantare una delle tue sarebbe troppo banale. E poi cantare una tua canzone con te sarebbe come cantare Don’t stop me now con Freddie Mercury”. Alessandra Amoroso ha detto di lasciare a lui libera scelta sul brano da interpretare.

Così Tommaso Zorzi ha sorpreso tutti, compresa la cantante: “Senti, ma te la butto là. ‘Le tagliatelle di nonna Pina’?”. Alessandra Amoroso ha accolto con entusiasmo la scelta del conduttore e insieme si sono lasciati andare ad un duetto davvero molto divertente (QUI PER IL VIDEO).

Così Alessandra Amoroso e Tommaso Zorzi hanno cantato insieme il ritornello della canzone, conquistando anche il pubblico del web, entusiasta per questo spazio che i due si sono ritagliati durante la puntata. E voi che ne pensate di questa divertente performance?