Spettacolo

Vincenzo Chianese | 5 Gennaio 2024

Grande Fratello

In queste ore Stefano Miele ha parlato di un ex Vippone e secondo il web lo stilista si stava riferendo a Tommaso Zorzi

In queste ore Stefano Miele, mentre chiacchierava con Vittorio Menozzi, ha menzionato un ex Vippone del Grande Fratello. Secondo il web lo stilista si stava riferendo a Tommaso Zorzi, col quale ha un rapporto di amicizia.

Le parole di Stefano Miele

Alcuni giorni fa a varcare la porta rossa del Grande Fratello, diventando un concorrente a tutti gli effetti, è stato Stefano Miele. Il noto stilista ha così dato il via al suo percorso e senza dubbio nel corso delle prossime settimane ci regalerà grandi emozioni. Nel mentre solo nelle ultime ore è accaduto qualcosa di inaspettato, che ha attirato l’attenzione del web. Andiamo a scoprire di cosa si tratta.

Ieri sera, mentre stava chiacchierando con Vittorio Menozzi, Stefano Miele ha iniziato a parlare di un ex Vippone del Grande Fratello, che è stato recluso all’interno della casa per ben 6 mesi. Si tratta di un caro amico dello stilista, che tuttavia non ha fatto il nome della persona in questione. Ciò nonostante il web ha ipotizzato che Stefano si stesse riferendo a Tommaso Zorzi. Non tutti infatti sanno che i due sono ottimi amici e hanno condiviso bellissimi momenti insieme. Queste le dichiarazioni di Miele in merito:

“Io conosco diverse persone che hanno fatto questa esperienza per lungo tempo. Soprattutto una, che è un mio carissimo amico, è stato come un fratello. L’ho conosciuto quando avevo 24 anni. Siamo cresciuti insieme, abbiamo rappresentato l’uno per l’altro l’amico che non avevamo mai avuto durante la nostra adolescenza. Potevamo condividere anche con una sensibilità molto simile i rapporti amorosi. Lui è stato qui dentro per 6 mesi. Fuori è una persona con una grandissima personalità e l’ha dimostrato anche qui dentro. Lui è molto più esuberante di noi, ha un carattere molto vorace”.

Questo il miglior discorso fatto a Vittorio in questi giorni difficili + la parte su tommy zorzi.#grandefratello pic.twitter.com/M6NaToCjx5 — RØ 🏳️‍🌈⃤── (@LaRo__91) January 5, 2024

Naturalmente non è detto che Stefano Miele stesse parlando proprio di Tommaso Zorzi, tuttavia secondo molti utenti lo stilista avrebbe voluto fare riferimento all’influencer per via dell’amicizia che li lega.