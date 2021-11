1 Parla Tommaso Zorzi

Nell’ultimo anno uno dei protagonisti assoluti del piccolo schermo è stato senza dubbio Tommaso Zorzi. Come sappiamo l’influencer ha partecipato alla quinta edizione del Grande Fratello Vip, dove ha conquistato il cuore del pubblico, che l’ha portato alla vittoria del reality. Successivamente per Tommaso si sono aperte le porte del mondo dello spettacolo e per lui questo è di certo un periodo d’oro. Proprio nelle ultime ore Zorzi si è raccontato nel corso di una lunga intervista per il settimanale Chi. Durante la chiacchierata l’influencer ha svelato con quali ex coinquilini della sua edizione è rimasto in contatto. Ecco cosa racconta lui e le sue dichiarazioni, riportate gentilmente da Isa&Chia:

“Non ho perso di vista Stefania Orlando, Elisabetta Gregoraci e Andrea Zelletta. Con gli altri non è che ci siano cattivi rapporti, non ce ne sono proprio!”.

Ma non solo. Proseguendo Tommaso Zorzi parla anche dell’attuale edizione del Grande Fratello Vip. L’influencer così, oltre ad ammettere di amare Sonia Bruganelli, svela anche chi è il suo Vippone preferito. Tommaso fa dunque il nome di Manuel Botuzzo, e a riguardo dichiara:

“I miei preferiti sono il conduttore Alfonso Signorini e Sonia Bruganelli. Tra i concorrenti apprezzo molto il modo in cui ama la vita Manuel Bortuzzo. Un insegnamento fortissimo. Avrei voluto condividere con lui questa esperienza”.

Ma non è finita qui. Tommaso Zorzi ha anche parlato del nuovo programma in cui lo vedremo, Drage Race Italia, che debutterà solo tra pochissimi giorni. Andiamo a vedere cosa ci anticipa il vincitore del Grande Fratello Vip 5.