Le anticipazioni di Amici 20

Poche ore fa si è svolta la registrazione della sesta puntata del Serale di Amici 20, che come sappiamo andrà in onda su Canale 5 sabato 24 aprile. Come sempre tante sono state le emozioni, e naturalmente non sono mancati grandi colpi di scena. Ma cosa è accaduto in studio e soprattutto chi è andato al ballottaggio finale? Anche questa settimana a svelarci in anticipo tutto quello che vedremo sabato è Il Vicolo delle News, che ha pubblicato le anticipazioni della sesta puntata. Ma scopriamo insieme cosa è successo. Ospiti della serata sono stati Nino Frassica e Annalisa. Ma andiamo a vedere cosa è accaduto durante le manche.

Come si legge, a dare il via alle danze stavolta è stata la squadra formata da Arisa e da Lorella Cuccarini. La cantante e la ballerina durante la prima manche hanno così deciso di sfidare Alessandra Celentano e Rudy Zerbi. Durante la prima sfida a scontrarsi sono stati Tancredi e Sangiovanni, e a portare il punto a casa è stato proprio quest’ultimo. Successivamente è stata la volta del faccia a faccia tra Alessandro e Serena, che viene vinto proprio da Cavallo. Per la terza sfida a scendere in campo sono invece Raffaele e Deddy, e a vincere è proprio quest’ultimo.

La Celentano e Zerbi, come ci svelano le anticipazioni della sesta puntata del Serale di Amici 20, vincono la prima manche. A quel punto il primo a finire al ballottaggio finale è Raffaele, mentre Alessandro è il primo che viene salvato.

Ma cosa è accaduto nel corso della seconda e della terza manche? Andiamo a scoprirlo insieme.

Ecco cosa è accaduto durante la sesta puntata

Dopo aver vinto la prima manche Alessandra e Rudy, come ci svelano le anticipazioni di Amici 20, sfidano Anna Pettinelli e Veronica Peparini. Nel corso della prima sfida a scontrarsi sono Aka7even e Serena e a vincere per la prima volta, con grande gioia, è proprio il rapper, che canta il suo nuovo inedito Loca. Successivamente a sfidarsi sono Samuele, che si esibisce in un passo a due con Giulia, e Sangiovanni e a portare il punto a casa è il rapper. Infine è la volta del faccia a faccia tra Aka7even e Deddy e a vincere è quest’ultimo. Alessandra e Rudy vincono così anche la seconda manche, e stavolta a finire al ballottaggio insieme a Raffaele è inaspettatamente Samuele. Giulia è invece la prima a salvarsi.

Per la terza manche, la Celentano e Zerbi affrontano Arisa e Lorella. La prima sfida vede lo scontro tra Sangiovanni e Alessandro, che vince. In seguito a scendere in campo sono Tancredi e Serena ed è la ballerina che porta a casa il punto. Infine è la volta del faccia a faccia tra Alessandro e Deddy e a vincere è nuovamente il ballerino.

A quel punto, come ci dicono le anticipazioni di Amici 20, a finire al ballottaggio insieme a Raffaele e Samuele è Deddy. I giudici così salvano proprio il ballerino, mentre i due cantanti rientrano in casetta, dove scopriranno il loro destino.

Tuttavia il portale Quello che tutti vogliono sapere.it ha svelato in esclusiva il nome dell’eliminato della sesta puntata. Stando a quanto si legge sembrerebbe che a lasciare il talent sia stato Raffaele, che sarebbe stato avvistato mentre abbandonava gli studi. Non resta che attendere dunque sabato sera per scoprire tutto quello che accadrà. Appuntamento a sabato 24 aprile, come sempre su Canale 5.

