1 Su Twitter Zorzi riprende Signorini e la Ricciarelli

Su Canale 5 ieri è andata in onda una nuova puntata del Grande Fratello Vip. Telespettatore da casa il vincitore dell’ultima edizione Tommaso Zorzi, il quale ha commentato in diretta quanto succedeva. A un certo punto si è affrontato il capito Katia Ricciarelli. Partiamo per ordine.

La cantante lirica è stata spesso attaccata per il linguaggio utilizzato in Casa nei confronti di alcuni vipponi. Ricordiamo quando ad Alex Belli ha detto “sembri un ric****ne con questa camicia”. Parole che non sono per nulla piaciute ai telespettatori. Ma non è finita qui. Questo perché qualche giorno fa il GF Vip ha dato modo ai vipponi di fare un gioco e ha chiesto a ognuno di loro di scegliere un aggettivo per ogni concorrente. Alcuni, tra cui Alex Belli, ha riservato la parola “ottusa” a Katia Ricciarelli. Affermazione che non è piaciuta per nulla alla cantante, la quale in puntata ha duramente sbottato:

“Qui si scannano tutti per arrivare al traguardo. Io vorrei divertirmi e vorrei non essere offesa sulla mia persona. Ottusa mai! Sono 50 anni che io giro il mondo e mi rispettano tutti. Voi non avete questo percorso alle spalle. Come vi permettete di parlare male di me o di una persona Amedeo. No, non ci sto”.

Così Alfonso Signorini ha invitato Alex a chiedere scusa. Quanto detto da Katia Ricciarelli ha trovato in disaccordo Tommaso Zorzi. Da casa l’influencer ha infatti commentato l’accaduto: “Ottusa no ma ric****ne si?”. Parole che in tanti hanno interpretato non solo come una stoccata alla gieffina, ma anche una ripresa nei confronti del conduttore.

Il tweet di Tommaso Zorzi

Così Tommaso Zorzi ha sentenziato sulla faccenda, dicendosi in totale disaccordo. Che ne pensate? Fateci sapere nei commenti. A seguire altre notizie sull’influencer meneghino.