1 Katia Ricciarelli si sfoga con Alex Belli

Qualche giorno fa i vipponi del GF Vip 6 hanno compilato delle schede all’interno delle quali hanno dovuto indicare pregi e difetti gli uni degli altri. Katia Ricciarelli, però, si è offesa in quanto alcuni l’hanno definita ottusa. Tra questi, per esempio Clarissa, Tommaso Eletti e Alex Belli. Se sui primi due, avendo una giovane età, lo ha potuto accettare, sul terzo ha avuto molto da ridire. Queste le sue parole come riportate anche dal video su Mediaset Play:

Qui si scannano tutti per arrivare al traguardo. Io vorrei divertirmi e vorrei non essere offesa sulla mia persona. Ottusa mai! Sono 50 anni che io giro il mondo e mi rispettano tutti. Voi non avete questo percorso alle spalle. Come vi permettete di parlare male di me o di una persona Amedeo. No, non ci sto.

Alex Belli, però, ha tentato di spiegare le sue ragioni a Katia Ricciarelli: “Ti spiego perché. Praticamente, scegliendo questi aggettivi, il fatto dell’ottusità è inteso come non capire determinate situazioni che per noi hanno una valenza leggere e per Katia hanno una valenza diversa“. L’attore, poi, ha proseguito facendo le sue scuse alla cantante. Ecco il suo discorso che ha fatto inginocchiandosi di fronte a lei e tenendole la mano:

Non la posso chiudere così perché io non penso questo di Katia. Dopo tante ore insieme, l’ottusità non ha questa pesantezza che intendi tu. Ti chiedo scusa se io sono stato leggero a dare questo aggettivo che io non penso assolutamente. Guardami negli occhi. Non lo penso assolutamente. Sono stato leggero. Scusa, è un gioco malefico che ci porta a fare queste cose.

Alla fine la situazione tra Alex Belli e Katia Ricciarelli si è risolta spiegando che sono stati “costretti” a dare degli aggettivi agli altri concorrenti. Se non lo avessero fatto avrebbero ricevuto una penalità. Dopo altre scuse è tornato il sereno. Continuate a seguirci per altre news.