Nicolò Figini | 13 Giugno 2023

La risposta di Tommaso Zorzi

Ieri sera è diventato virale un filmato nel quale Andrea Pinna ha rivelato le vere cause del litigio con Tommaso Zorzi. Diverso tempo fa i due erano molto amici e il primo aveva trascorso anche il Natale con la madre del conduttore. Nel lungo sfogo Pinna ha rivelato di aver affrontato un periodo molto complicato, al quale è seguita una terapia e il ricovero in clinica.

Qui di seguito un estratto del motivo che avrebbe causato la fine dei loro rapporti:

“Quel giorno, appena mi sono accorto che non avevo messo storie su Instagram decisi di pubblicare un meme. In quel momento non potevo filmarmi così ho deciso di pubblicare una foto che mi aveva inviato un mio ex fidanzato. […] io – che neanche avevo ben visto – ho pubblicato un meme ricevuto e ho chiuso il telefono. Nel meme c’erano due bambini che giocavano a Indovina Chi?

E uno chiede all’altro ‘Respira o no?‘ e la bambina risponde ‘Sì, respira‘. Era uno di quei meme che per capirli andavano aperti tutti e io non lo avevo fatto. Nell’immagine sotto c’era George Floyd. Tommaso, che è una persona super intelligente, ha voluto fare lo scalpo a un amico che fino a quattro ore prima stava provando a suicidarsi. Lui sapeva tutto questo e con quella storia mi ha messo nella m**da. Ho passato l’inferno […] Mi sono fidato della persona sbagliata”.

Non è tardata ad arrivare la risposta su Twitter di Tommaso Zorzi, il quale ha negato di sapere di essere a conoscenza dei suoi gravi e seri problemi. Afferma che Andrea non gli ha mai raccontato nulla di ciò che gli stava accadendo:

“Premetto che sono molto dispiaciuto di come è stato Andrea, io però non sapevo nulla. Ci conoscevamo, mi stava molto simpatico ma sicuramente non era l’amico con il quale si affrontavano discorsi così seri e personali. Allego articolo uscito al tempo che spiega bene i fatti”.

Tommaso Zorzi, quindi, chiude il discorso affermando che la vignetta sarebbe rimasta per diverse ore online e non pochi minuti. Il maggiore accusatore sul web non sarebbe stato lui ma un’altra persona che, coinvolgendo i partner commerciali di Pinna, avrebbe causato un danno nei suoi confronti.

