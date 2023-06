Fedez, Annalisa e Articolo 31 cantano Disco Paradise a parti invertite e il risultato è esilarante

NEWS

Debora Parigi | 13 Giugno 2023

Fedez

Come sarebbe Disco Paradise se Fedez, Annalisa e Articolo 31 cambiassero i ruoli

“Disco Paradise” è uno dei tormentoni dell’estate 2023 targato Fedez, Annalisa e Articolo 31. Il rapper, che da qualche macina successi usando la formula del trio per l’estate, quest’anno ha deciso di prendere l’artista che è sull’onda del successo e il suo amico J-Ax che si è riunito al suo vecchio collega in occasione di Sanremo.

Qualche giorno fa i tre artisti si sono esibiti sul palco del Future Hits Estate organizzato da RTL 102.5 e Radio Zeta facendo cantare tutti. E ovviamente parteciperanno per tutta l’estate ad altri eventi organizzati dalle radio e non solo. E mentre sul web qualcuno pensa che il marito di Chiara Ferragni possa un po’ soffrire il successo e la notorietà di Annalisa, in realtà lui risponde a queste ipotesi con contenuti ben diversi e molto divertenti.

Nel suo canale di Instagram ha infatti pubblicato un video molto simpatico che poi è stato raccolto dai fan e messo anche su TikTok. In pratica, Fedez, Annalisa e Articolo 31 hanno deciso di cantante il loro brano ma invertendo le parti. E così vediamo lei fare la parte inziale cantanta da Fedez, mentre quest’ultimo e gli Articolo 31 cantare la parte di Annalisa che, come sappiamo, è molto alta. Quindi il risultato è davvero divertente, perché i tre uomini hanno difficoltà ad arrivare alle note alte.

“Disco Paradise”, come detto, sta avendo un enorme successo. Tutti cantano questo brano e il trio potrebbe essere davvero incoronato re e regina dell’estate. Sapremo a fine estate i risultati degli ascolti.