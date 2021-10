Tommaso Zorzi ascolta l’audio in cui Soleil parla di lui con il suo ex e dà la risposta perfetta (FOTO)

1 Tommaso Zorzi risponde all’audio di Soleil Sorge

Nelle ultime ore Deianira Marzano è tornata a parlare di Iconize e si è schierata in sua difesa nella vicenda della finta aggressione. Vicenda ripresa per andare contro Soleil Sorge che sarebbe stata pià che coinvolta nella messainscena. Per farlo ha pubblicato alcuni audio dell’ex di Uomini e donne e tra questi ce n’era anche uno che andava contro Tommaso Zorzi e Dayane Mello. Sarebbero audio risalenti alla scorsa edizione del reality show. E proprio in questo contro i due ex gieffini si sente Soleil dire: “Metti me e lui (sarebbe Marco) nella casa insieme come unico concorrente e andiamo a distruggere Dayane e Tommaso”.

Non ci voleva molto a capire che a lei interessano solo i VOTI e sarebbe capace di tutto anche di tradire le SUE amicizie. #mellos dayane sará felicissima nel sapere questo appena uscirà e che voi la stiate facendo vincere #gfvip pic.twitter.com/4yVUlqzFrQ — Gwen (@QueenG80328621) October 25, 2021

La Marzano ha voluto pubblicare questo messaggio vocale per dimostrare la falsità della Sorge nel fare l’amica di Dayane Mello, quando invece nemmeno un anno fa le andava contro.

Poiché il post della Marzano ha fatto il giro del web, l’audio è ovviamente arrivato anche a Tommaso Zorzi. Così il noto influencer, nonché vincitore del Grande Fratello Vip 5, dopo averlo ascoltato ha voluto rispondere tramite il suo profilo Twitter. Non c’è stato bisogno di troppe parole, Zorzi ha retwittato il post e come risposta ha aggiunto una foto di lui e Dayane che parla da sola.

Le facce di Tommaso e Dayane in questa foto dicono tutto.

Ma vediamo anche gli altri audio riguardanti Soleil Sorge…