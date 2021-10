1 Gli audio di Soleil Sorge

In queste ultime ore si parla molto di Soleil Sorge al di fuori della casa del Grande Fratello Vip. Iconize, infatti, è tornato a parlare del coinvolgimento della gieffina nel caso che lo ha visto protagonista l’anno scorso. Ovvero quando ha finto l’aggressione omofoba ai suoi danni. Soleil, infatti, aveva confermato che si trattasse di una storia montata a Barbara d’Urso e Marco Ferrero è stato costretto a rivelare tutto. Deianira Marzano, pochi giorni fa, è stata la prima a tornare sull’argomento. Ha, quindi, pubblicato degli audio in difesa di Iconize. Ha, poi, aggiunto:

Sette mesi fa Marco mi ha fatto ascoltare un vocale di Soleil e io gli promisi che non ne avrei parlato. Nel vocale era chiaro come lei avesse inscenato l’idea dell’aggressione, come doveva riprendersi con la telecamera, dava consigli su come doveva fare quando andava in televisione, non è un vocale di due secondi ma molto dettagliato e approfondito. Marco non ha mai voluto ascoltarmi, ma ora sono stufa che lei va al GF e fa la vittima quando invece è una stratega. E andava da Barbara dicendo che si dissociava da questa cosa quando invece nel vocale è chiarissimo fosse complice. Così Marco è stato anche zitto e ha incassato tutto, rifiutando le ospitate. Lui ha sbagliato ma lei è imperdonabile.

Adesso, sempre Deianira, ha pubblicato un audio sempre di Soleil Sorge, in cui la gieffina fa delle affermazioni contro Tommaso Zorzi e Dayane Mello, con la quale sarebbe amica. In uno dei video sul profilo Instagram dell’influencer, quindi, vediamo un aereo che cita proprio la Mello e la Sorge afferma: “Day, I love you!“. Nella Storia successiva sentiamo, però, un audio in cui dice: “Metti me e lui (sarebbe Marco) nella casa insieme come unico concorrente e andiamo a distruggere Dayane e Tommaso“.

Non ci voleva molto a capire che a lei interessano solo i VOTI e sarebbe capace di tutto anche di tradire le SUE amicizie. #mellos dayane sará felicissima nel sapere questo appena uscirà e che voi la stiate facendo vincere #gfvip pic.twitter.com/4yVUlqzFrQ — Gwen (@QueenG80328621) October 25, 2021

Continua…