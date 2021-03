1 Chi è l’uomo che spunta nell’intervista di Tommaso Zorzi?

Nei giorni scorsi Tommaso Zorzi ha rilasciato una lunga intervista a Casa Chi. Nel corso della diretta, improvvisamente il vincitore del Grande Fratello Vip 5 è stato interrotto da Azzurra Della Penna che, dietro di lui, ha notato la strana presenza di una persona.

Nel mentre che Tommaso Zorzi rispondeva alle domande della giornalista, infatti, si è visto passare un uomo che è andato poi ad accomodarsi sul divano. E qui non è potuto mancare il quesito: “Ma chi sta passando dietro di te?” ha domandato curiosa Azzurra Della Penna, che ha rimarcato: “Qualcuno è passato dietro di te camminando a quattro zampe”. Tommaso Zorzi ha subito precisato: “È un amico. È Marcelo Burlon, ti saluta”.

A quanto pare Tommaso Zorzi è molto amico del noto stilista e imprenditore. Chi è amante dei reality ricorderà senza dubbio Marcelo come concorrente di Pechino Express, in coppia con Michele Lamanna. Insieme formavano il duo dei modaioli. Ma la sua carriera non è condita solo dal fortunato programma televisivo. Burlon ha collaborato e collabora con i più importanti brand e si è fatto largo anche nel mondo della musica come dj.

Ma non solo, perché l’amico di Tommaso Zorzi, nel 2012 ha dato vita alla Marcelo Burlon County of Milan, che produce una ampia varietà di articoli come t-shirt e non solo. Un successo, il suo, che non è passato inosservato nemmeno al New York Times che l’ha definito “primissimo personaggio multitasking”. Insomma un curriculum davvero niente male.

Dunque se vi stavate chiedendo chi fosse l’uomo misterioso spuntato nell’intervista di Tommaso Zorzi a Casa Chi, ora avete tutte le risposte. Intanto, proprio durante la chiacchierata il gieffino ha parlato anche dei suoi progetti lavorativi…