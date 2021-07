1 La storia tra Tommaso Zorzi e Tommaso Stanzani

Sono ormai settimane che al centro del gossip e della cronaca rosa ci sono Tommaso Zorzi e Tommaso Stanzani. Come sappiamo infatti da circa due mesi il noto influencer e l’ex ballerino di Amici 20 hanno iniziato a mostrarsi insieme, e fin dal primo momento gli utenti sul web hanno ipotizzato che tra i due ci fosse del tenero. Tuttavia la conferma è arrivata solo pochissime ore fa, quando il vincitore del Grande Fratello Vip 5 ha ufficializzato in radio di essere fidanzato con Stanzani. Ma non solo. Il nuovo numero del settimanale Chi infatti ha anche beccato la coppia mentre si scambiava un tenero e dolce bacio, che ha mandato in estasi i fan.

Come se non bastasse sempre la rivista ha anche svelato com’è nata la storia tra Tommaso Zorzi e Tommaso Stanzani, e pare che ad avere un ruolo significativo sia stata nientemeno che Maria De Filippi! Proprio la conduttrice ha fatto sì che l’influencer incontrasse per la prima volta dal vivo il ballerino, che all’epoca era ancora nel pieno del suo percorso ad Amici 20. Ma come è proseguita la conoscenza tra i due? Ecco cosa riporta Blogtivvu in merito:

“Tommaso Zorzi secondo la rivista diretta da Alfonso Signorini, avrebbe incontrato Maria De Filippi per un caffè dopo il Grande Fratello Vip e la sorpresa ricevuta durante un prime time del reality show. La conduttrice avrebbe portato l’influencer a vedere la nuova scenografia di Amici in quel periodo in costruzione. In quel preciso momento Tommaso Stanzani stava facendo le prove con il resto degli allievi e sarebbe scattato il colpo di fulmine tra i due dopo i commenti social. Successivamente, così come si legge, sarebbero arrivati i messaggi privati su Instagram e il primo appuntamento fino all’ufficializzazione in radio da Maurizio Costanzo”.

Tutto dunque procede a meraviglia tra Tommaso Zorzi e Tommaso Stanzani. Tuttavia qualche giorno fa proprio il ballerino è stato protagonista di uno spiacevole episodio. Rivediamo cosa è accaduto.