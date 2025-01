Se in tanti sono andati contro a Tony Effe e l’hanno spesso criticato, Donatella Rettore si è detta di tutt’altro avviso. In un’intervista ha difeso il rapper e confessato che le piacerebbe tantissimo duettare insieme a lui.

Donatella Rettore difende Tony Effe

Mentre Giulia De Lellis ha recentemente parlato di lui, dall’altra parte Tony Effe si prepara per la nuova edizione del Festival di Sanremo 2025 che lo vedrà esordire per la prima volta. Non sono mancate però le polemiche, così come per il suo coinvolgimento al Concerto di Capodanno, poi cancellato per le medesime.

Intanto a prendere le sue difese non solo Giulia, ma anche una famosissima cantante italiana. Quest’ultima ha affermato persino di voler realizzare un duetto con lui. Ma di chi si tratta nello specifico? Ad apprezzare particolarmente Tony Effe sembra essere Donatella Rettore. La cantante di “Lamette” recentemente ha rilasciato un’intervista ad AdnKronos e ha ammesso che le piacerebbe molto cantare insieme al rapper.

Donatella Rettore ha ricorda la censura al suo brano “Cobra” (e non solo) e a tal proposito ha detto: “Ricordiamoci di ‘Cobra’, anche quel brano fu censurato. La libertà d’espressione è fondamentale. Se non fosse stato per quella professoressa siciliana che ha gridato alla volgarità, nessuno avrebbe dato peso al doppio senso”.

Sempre Donatella Rettore ha detto che tutti cantavano Cobra perché piaceva, senza pensare al significato, anche perché canzoni con doppi sensi esistono da sempre. Mentre su Tony Effe ha aggiunto: “Quindi scrivi quello che vuoi senza farti problemi”.

Successivamente sempre Donatella Rettore ha suggerito al rapper di esprimersi liberamente senza troppi problemi: “A Sanremo fai bella figura che è più importante che vincere. Un duetto? Certo che lo farei, è bravo”. Insomma parole che sicuramente faranno molto piacere a Tony Effe. Ora come ora il diretto interessato non ha risposto a tali dichiarazioni ma, come detto, saranno certamente apprezzate.

E chissà che queste esternazioni non potrebbero aprire a un duetto futuro.