Solo lo scorso anno Beatrice Luzzi è stata una delle protagoniste più discusse del Grande Fratello. Oggi così l’attrice si è presa la sua rivincita e ieri sera ha debuttato come opinionista della nuova edizione del reality show.

Beatrice Luzzi si prende la sua rivincita

Amata, odiata, temuta, criticata e anche invidiata. Senza dubbio Beatrice Luzzi è stata una delle protagoniste assolute della scorsa edizione del Grande Fratello e nel corso dei mesi si è tanto parlato di lei. Nel bene e nel male l’attrice è stata la vincitrice morale del reality show e sono stati in molti a supportarla e a sostenerla passo dopo passo.

Chi ha seguito il programma di Canale 5, ricorderà bene che l’ex volto di Vivere è stata spesso presa di mira all’interno della casa dai suoi stessi coinquilini. In diverse occasioni infatti Beatrice non è stata capita e svariate volte è stata messa in disparte e lasciata da sola. In alcuni momenti per di più la Luzzi si è ritrovata l’intero gruppo di concorrenti contro e non sono mancate le lacrime e i momenti di sconforto. Ciò nonostante il pubblico non ha mai smesso di supportare e sostenere l’attrice, che oggi si è finalmente presa la sua rivincita.

Ieri sera infatti è partita la nuova edizione del Grande Fratello e ad affiancare Cesara Buonamici nel ruolo di opinionista c’è proprio Beatrice Luzzi. Per la prima volta dunque l’ex gieffina si mette alla prova con questa nuova esperienza e nel corso delle prossime puntate ne vedremo di belle. Alte infatti sono le aspettative del pubblico e di certo ci sarà da divertirsi.

Con il suo fare pungente e la sua ironia la Luzzi potrebbe stupirci ancora di più, stavolta in un ruolo che per lei è del tutto nuovo. Come lei stessa ha affermato però la parte dell’opinionista le si addice alla perfezione e di certo non avrà peli sulla lingua.

Beatrice torna al Grande Fratello

Proprio nel corso della prima puntata Beatrice Luzzi ha iniziato a osservare i nuovi concorrenti del Grande Fratello, mettendosi comoda e a suo agio sulla poltrona rossa. Tuttavia nel corso della diretta, a causa dei ritmi serrati, l’attrice non ha avuto spesso modo di prendere parola per dire la sua.

Beatrice però ha osservato tutto e ha avuto modo di ambientarsi e di prepararsi a ciò che la attende. Affiancare Cesara Buoanamici non sarà una sfida semplice, ma senza ombra di dubbio l’ex protagonista di Vivere avrà occasione di splendere anche in questo nuovo ruolo, che si è decisamente meritato.

Con lucidità, padronanza di un perfetto italiano e quel pizzico di veleno che non guasta mai, Beatrice Luzzi saprà svolgere un lavoro impeccabile e noi tutti non vediamo l’ora di scoprire cosa accadrà.

Non resta che fare un grande in bocca al lupo alla nuova opinionista del Grande Fratello e festeggiare per questa sua rivincita.