Ci sarebbero già dei guai in corso per Javier Martinez, concorrente della nuova edizione del Grande Fratello. L’ex volto di Temptation Island e Uomini e donne, infatti, potrebbe finire al centro di causa legale per il suo lavoro. Vi spieghiamo cosa sta accadendo.

Problemi legali per il nuovo concorrente del GF Javier Martinez

Tra i concorrenti che ieri sera, lunedì 17 settembre, sono entrati nella Casa della nuova edizione del Grande Fratello c’è Javier Martinez. Molti lo ricorderanno per essere stato prima tentatore a Temptation Island e poi corteggiatore a Uomini e donne. Inoltre nella vita lui è anche un giocatore di pallavolo che ha militato in varie squadre italiane.

La sua avventura al Grande Fratello non è partita benissimo, dato che è stato il più nominato dalle donne. Ma adesso intorno a lui potrebbe scoppiare una vicenda ben più preoccupante di una nomination. Il condizionale è d’obbligo visto che al momento non ci sono notizie ufficiali. Ma comunque vi raccontiamo cosa sta accedendo.

Javier Martinez potrebbe finire al centro di una causa legale legata al suo lavoro di pallavvolista. Come riporta il quotidiano Il Corriere dello Sport, l’attuale concorrente del GF prima di far parte del reality aveva firmato un contratto con l’Avimecc Modica, squadra siciliana di pallavolo che milita nel campionato A3 e dove aveva già giocato dal 2020 al 2022.

Secondo quanto scritto dal quotidiano, la partecipazione di Martinez al GF avrebbe colto alla sprovvista la squadra di pallavvolo che a questo punto dovrà fare a meno del suo giocatore per varie settimane se non addirittura mesi in base a quanto resterà nella Casa. Ecco che quindi l’Avimecc Modica sarebbe intenzionato a passare alle vie legali. Per la società, Javier Martinez non avrebbe fornito delle motivazioni adatte per non presentarsi al raduno e venir meno agli obblighi contrattuali.

Staremo a vedere cosa accadrà e se la squadra agirà davvero in questi termini come riferisce Il Corriere dello Sport.