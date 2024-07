Con un post pubblicato sui suoi social, Francesco Chiofalo annuncia che lui e Drusilla Gucci si sono lasciati: ecco cosa è accaduto e le parole dell’ex concorrente di Temptation Island.

Francesco Chiofalo dice addio a Drusilla Gucci

Sono ormai trascorsi alcuni anni da quando Francesco Chiofalo e Drusilla Gucci hanno dato il via alla loro relazione. Come qualcuno forse ricorderà però qualche mese fa la coppia ha vissuto un momento di crisi, che tuttavia è stato poi superato. L’ex concorrente di Temptation Island e l’ex naufraga de L’Isola dei Famosi hanno infatti deciso di darsi una seconda chance ed era sembrato che le cose stessero procedendo a gonfie vele tra loro. Poche ore fa invece è arrivata una notizia che ha lasciato i più senza parole.

Con un video caricato sui suoi profili social, Francesco Chiofalo ha annunciato che lui e Drusilla Gucci si sono lasciati. L’influencer, che non sembrerebbe vedere possibilità di un ritorno di fiamma, ha parlato di “cose molto gravi” che sarebbero accadute e che avrebbero portato alla fine della relazione. Queste le dichiarazioni di Chiofalo in merito, che nel mentre ha chiesto ai fan di rispettare questo delicato momento:

“Io e Drusilla ci siamo lasciati per sempre. Non torneremo mai più insieme. Recentemente sono successe cose molto molti gravi che adesso non mi va di raccontare. Magari lo farò più in là. Durante questi anni ci sono stati tantissimi retroscena che voi giustamente non conoscete. Purtroppo io e lei ci siamo lasciati in pessimi rapporti. Quello che posso dire, è che durante questa relazione io ce l’ho sempre messa tutta per far funzionare le cose e non ho rimpianti. Vi chiedo di avere rispetto per questo momento, perché comunque siamo stati tanti anni insieme e per noi è un momento difficile. E io sono anche piuttosto dispiaciuto”.

Termina dunque la relazione tra Francesco Chiofalo e Drusilla Gucci e a i due facciamo un enorme in bocca al lupo.