Solo un’amicizia come lei stessa ha detto, o tra Chiara Ferragni e Tony Effe c’è qualcosa di più? L’influencer e il cantante sono stati pizzicati ancora una volta insieme, questa volta in un ristorante di Milano dove Chiara era insieme alla madre. Ecco cosa hanno visto i paparazzi e cosa sappiamo.

Avvistati ancora una volta insieme Chiara Ferragni e Tony Effe

Un po’ di tempo fa era uscito il gossip secondo cui Chiara Ferragni e Tony Effe si stavano frequentando. I due erano stati visti più volte insieme, in una di queste volte lei aveva anche indossato la felpa di lui. E poi c’era stata ua serata trascorsa insieme a Milano. Ciò aveva anche fatto pensare che fosse proprio questo il motivo della fine dell’amicizia tra Tony Effe e Fedez.

Dopo i rumor, però, la stessa Chiara aveva subito chiarito come stavano le cose. Aveva infatti scritto in DM a Denianira Marzano e aveva specificato che con il cantante c’era solo un’amicizia e nessuna storia. Poi si è parlato di un flirt con un fisioterpista di Forte dei Marmi, ma di nuovo non c’è alcuna ufficialità.

Ora però spunta una nuova paparazzata di Chiara Ferragni con Tony Effe che fa pensare ad alcuni utenti che ci sia qualcosa sotto tra i due. A renderlo noto è il sito Dagospia che ha fatto sapere che nella serata del 10 luglio i due si sono visti in un famoso ristorante di Milano. “Ieri sera al ristorante Dal Bolognese a Milano avvistata Chiara Ferragni al tavolo con la mamma. Dopo 40 minuti è arrivato Tony Effe e l’influencer in crisi di fatturato, visibilmente emozionata, l’ha raggiunto al tavolo”, ha scritto il noto sito.

Di recente su Tony Effe si era parlato di un flirt con Giulia De Lellis. Il cantante, però, ha smentito tutto. Anche in questo caso, i due erano stati visti insieme. Una prima volta a cena dopo un concerto di Geolier e poi erano molto vicini al matrimonio di Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser.