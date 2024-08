Polemica web su Tony Effe, è quella che sta girando da alcune ore dopo un video del cantante a un suo concerto. In pratica ha cantanto “tanti auguri” a una ragazza presente nel pubblico che festeggiava il suo compleanno. Ma il modo in cui l’ha cantanta è sembrata una presa in giro. Vediamo cosa è successo.

Il video di Tony Effe che non è piaciuto al web

Si è accessa sui social, in particolare su X, una polemica che coinvolge Tony Effe. Ed è inerente a un suo atteggiamente, ritenuto da alcuni utenti irrispettoso, nei confronti di una fan presente al suo concerto. Come prova di quanto accaduto sta girando un video.

Come si nota dal video che postiamo qui sotto, durante un suo concerto il cantante si è avvicinato a delle persone presenti sotto al palco e viene fuori che era il compleanno di una ragazza che compiva 20 anni. Secondo quanto si legge, questa ragazza gli avrebbe chiesto di cantarle “tanti auguri”. Lui quindi lo ha fatto concludendo con un “sei contenta Ilaria?”. Quello che però ha suscitato polemica sarebbe il modo in cui Tony si è posto in questa scena. Ecco il video:

voi mi state dicendo che pagate per farvi trattare di merda da questa gente? pic.twitter.com/5OzGbXp0ou — gio | SARAH HA VINTO AMICI (@gioamicii) August 13, 2024

Per vari utenti, quindi, Tony Effe avrebbe avuto un atteggiamento poco carino nei confronti della fan, sembrava scocciato e infastidito da questa richiesta. In particolare la sua frase finale è stata vista come un togliersi un peso e dare un contentito alla fan. Così, come detto, sono partiti i commenti social tra chi attacca il cantante e chi invece lo difende. Ovviamente, nel caso lui voglia replicare, noi siamo disponibili a riportare le sue dichiarazioni molto volentieri.

Attualmente Tony Effe sta vivendo un periodo di grandi successi. Infatti per questa estate 2024 ha unito la sua voce a quella di Gaia Gozzi dando vita al tormentone “Sesso e Samba” che sentiamo ovunque. Proprio questo brano potrebbe essere il pezzo dell’estate 2024.