A Stasera C’è Cattelan Tony Effe ha svelato un retroscena sul Festival. Pare infatti che nel dietro le quinte gli chiedessero foto o vide prima di salire sul palco per l’esibizione.

Il retroscena di Tony Effe

Ieri sera Tony Effe è stato ospite di Stasera C’è Cattelan. Si è trattata di un’intervista in cui, insieme al padrone di casa Alessandro Cattelan, ha affrontato tantissimi argomenti, dall’esperienza sanremese ad alcuni retroscena, fino alla storia con Giulia De Lellis e i prossimi live.

L’intervista si è spostata poi su un particolare tema, ovvero quando Tony Effe durante il Festival è stato fermato per avere foto e video da mandare anche a terze persone. Il tutto però chiesto magari in momenti poco opportuni, come poco prima di salire sul palco per cantare. Ecco cosa ha rivelato:

“Mi chiedevano foto e video prima di salire sul palco, mentre mi microfonavano. Hai presente mentre stai salendo sul palco? Prima di salire che Carlo Conti ti chiama? Chiedevano di fare un video, robe così. Per me era tutto normale, ci sta. Ma io dico se fosse successo a Totti prima del cucchiaio con il calcio di rigore, gli vai a chiedere la foto? Io lì è come se stessi per tirare un calcio di rigore. Quindi sono entrato un po’ così. Sembrano in Polonia io”.

Così Cattelan gli ha suggerito di fare un video, lasciando magari uno spazio per il nome, ma che di base sia identico. Questo per non perdere troppo tempo quando si verificano situazioni di questo tipo.

A quel punto Tony Effe ha raccontato che Geolier e i suoi collaboratori avrebbero trovato un modo efficace: “Ho imparato dal manager che usano una tecnica. Geolier ha fatto tanti video. Dunque se una Sara le chiede un video saluto, loro lo vanno a cercare tra i salvati e lo mandano. Eh, geniale”, ha concluso.

Un racconto questo che non era mai balzato fuori prima della puntata di Stasera C’è Cattelan ma che, con grande serenità, Tony Effe ha rivelato.