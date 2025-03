Durante la puntata di Pup Podcast Fedez ha fatto una critica alle parole di Elodie: “Polemica sterile”, ha dichiarato il rapper.

Nell’ultima puntata di Pup Podcast, Fedez e Mr. Marra hanno avuto una bella chiacchierata con Marco Masini, artista con cui il rapper milanese ha anche duettato al Festival il mese scorso. Dopo le scuse a Carlo Conti e una curiosa rivelazione del cantautore toscano, si è parlato anche di un argomento molto spinoso legato alla kermesse canora.

Mr. Marra si è domandato quali siano i parametri per vincere il Festival di Sanremo: “Vince la canzone più bella? Anche perché poi c’è stato anche il tema dell’Eurovision dove non c’è l’autotune”.

Fedez ha quindi detto che secondo lui a vincere è la canzone. All’Eurovision pensa che ci sia una sorta di autotune o mezzo simile che viene utilizzato come effetto. Tornando però al vincitore ha affermato che sarebbero da evitare alcune polemiche. Motivo? A detta sua se deve trattarsi di un Festival dedicato a coloro che vengono definiti ‘gli urlatori’ è bene dunque che partecipino solo quel tipo di artisti lì: “Diventa più un concorso di bellezza vocale”.

Successivamente Fedez ha tirato in ballo Elodie, la quale si è lamentata per il sesto posto di Giorgia, trovando questa scelta senza alcun senso e poco rispettosa nei confronti della collega e della sua carriera:

“Ultima polemica, iper sterile, secondo me è stata quella…di Elodie. Lei ha detto che bisogna avere rispetto delle carriere e trovava assurdo che Giorgia non fosse sul podio.

Io posso comprendere perché anche per me Giorgia doveva stare più in alto. Ma dire che sarebbe dovuto essere così per rispetto della carriera, non ha assolutamente senso. Allora partecipa Marco Masini o Vasco e li facciamo vincere. Così come trovo iper sterile il fatto che non ci fossero donne in classifica”, ha concluso Fedez.

Le parole di Elodie a Domenica In

Il discorso fatto da Fedez risale al mese scorso. In data 16 febbraio così come tutti gli altri artisti in gara, anche Elodie è tornata sul palco del Teatro Ariston per la puntata speciale di Domenica In. Ed è qui che la cantante ha commentato il sesto posto di Giorgia al Festival:

“Irrispettoso per Giorgia, mi ha fatto davvero inca**are. Ci deve essere rispetto per le carriere, non si può sentire. Dove stava il sostegno delle radio e dei giornalisti? Sto parlando in generale, non sto puntando il dito. Lei è tornata a Sanremo con un altro approccio ed era giusto darle valore. Noi donne siamo sempre in minoranza e fa arrabbiare un po’”, ha concluso.

Utenti e stampa presente in studio, si sono detti d’accordo con le parole di Elodie, tanto da precisare che nelle serate precedenti hanno sempre dato il massimo dei voti a Giorgia, tanto da posizionarla al primo posto.

Un rammarico che è proseguito nei giorni a venire da parte di molti. Fedez per quanto sia d’accordo sul talento indiscutibile di Giorgia e pensi anche lui che meritasse di più, non si trova propriamente d’accordo con il discorso fatto da Elodie. E voi che ne pensate?