Torniamo a sorridere con Stefano Scavia: il sorriso di Delia Duran

NEWS

Redazione | 24 Maggio 2023

La storia della celebre modella venezuelana è diventata virale con la partecipazione al Grande Fratello VIP, in cui è arrivata finalista, e con la relazione con il noto attore e personaggio televisivo italiano Alex Belli. Di Delia Duran sappiamo quasi tutto… O quasi, perché qualche particolare ancora ci manca.

Non sappiamo per esempio che il sorriso di Delia è stato un percorso lungo e problematico per la showgirl. Oggi è diventato finalmente perfetto e affascinante, ma è servito un intervento chirurgico a cui si è dovuta sottoporre: “Quando è arrivata nella nostra clinica – ci spiega il noto luminare, professor Stefano Scavia, docente presso l’Università Statale Bicocca di Milano – “Delia Duran aveva un osso, a causa delle perdita precoce di un dente mai reinserito, dello spessore esiguo di due millimetri e mezzo. Per permettere l’inserimento di un impianto era necessario che quello spessore fosse incrementato e aumentato almeno del triplo”.

Gli interventi di Delia Duran

A Delia erano stati prospettati interventi plurimi, invasivi e debilitanti. Motivo per il quale la showgirl aveva sempre rinviato la risoluzione del suo problema dentale. “Per risolvere questa situazione cronica, protrattasi ormai per troppo tempo – spiega Scavia – siamo dovuti intervenire chirurgicamente con una metodica nuova, rivoluzionaria, perfezionata e pubblicata dal nostro gruppo di ricerca scientifico nel 2020.

Questa tecnica innovativa consente di ottenere un’espansione dell’osso che sostiene il dente attraverso una chirurgia magneto-dinamica, totalmente atraumatica e indolore, il cui accesso è consentito da una singola microscopica incisione della gengiva.

È stato contestualmente inserito un impianto di nuova generazione a cui è stata abbinata una micro-vite di titanio per mantenere accessibile il piccolissimo accesso. Infine, l’utilizzo di agenti biologici specifici ha ottimizzato la rigenerazione stabilizzando l’incremento dell’osso”.

La nota attrice e influencer venezuelana si è rivelata una paziente modello, desiderosa di risolvere senza disagi un problema che si portava avanti da anni: “L’intervento – continua Scavia – è durato una quarantina di minuti. Lei era motivatissima e, devo dire la verità, lo è stata per tutto il percorso terapeutico”.

La sera stessa dell’intervento Delia non ha avuto disagi, né dolore o gonfiore. Tanto che ha partecipato a un evento con cena di gala al quale non avrebbe potuto mancare.

Dopo l’intervento chirurgico Delia è ritornata nel Centro Odontoaestethics per altre due importanti sedute: “Nella prima – spiega ancora il professor Scavia – abbiamo montato quello che in termini tecnici definiamo corpo di scansione, per ottenere la digitalizzazione dell’intera bocca. Il secondo appuntamento invece è servito per connettere la corona all’impianto”.

Così la modella sudamericana, dopo dieci anni, ha ritrovato finalmente masticazione e sorriso: “Sono felicissima” – commenta la splendida Delia Duran a intervento concluso. “Ringrazio il professor Scavia che, con una tecnica indolore, unica e innovativa, mi ha risolto un problema con cui avevo dovuto fare i conti da tempo”.

E ora di Delia conosciamo proprio tutto: anche il segreto del suo sorriso smagliante…