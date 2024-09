A poche ore dalla notizia della morte di Totò Schillaci, la moglie Barbara Lombardo ricorda gli ultimi momenti di vita del campione azzurro.

Parla la moglie di Totò Schillaci

Poche ore fa è arrivata la struggente notizia della morte di Totò Schillaci. Il campione azzurro, come di certo in molti sapranno, è scomparso all’età di 59 anni, dopo aver combattuto a lungo contro un male incurabile che alla fine ha avuto la meglio. Sui social nel mentre l’Italia intera sta ricordando con affetto Totò, ex attaccante della Nazionale Italiana e protagonista delle “Notti magiche” di Italia ’90. Un fiume di persone nel mentre è accorso a Palermo in occasione dell’apertura della camera ardente per dare l’ultimo saluto al calciatore.

Nel mentre a rompere il silenzio è stata anche Barbara Lombardo, moglie di Schillaci, che ha rilasciato alcune dichiarazioni alla stampa. Proprio in merito alla grande affluenza di gente che è giunta a dire addio a Totò, Barbara afferma: “Siamo veramente felici per questo amore che l’Italia e Palermo sta dando a Totò, se lo meritava. Ha fatto veramente tanto. Ci aspettavamo tutta questa gente. Per le strade di Palermo ci fermavano sempre. L’affetto lo abbiamo sempre sentito e lo abbiamo sentito anche in ospedale da parte dei medici”.

Ma non è tutto. Barbara Lombardo ha infatti anche ricordato gli ultimi giorni di vita di Totò Schillaci e commossa ha dichiarato: “Ha combattuto veramente tanto. Il suo cuore non si spegneva perché eravamo noi a dare questa forza. Lui non voleva lasciarci. Per noi è veramente un grande dolore”.

A ricordare il campione azzurro è stato anche suo figlio Mattia, che ha aggiunto: “È una perdita indelebile. Per noi sarà sempre un punto di riferimento. Di lui mi porterò tanti insegnamenti di vita. Mi ha insegnato a lottare sempre, a farcela da solo con le mie forze”.

Non resta che salutare ancora una volta con affetto Totò che resterà per sempre nel cuore di noi tutti.