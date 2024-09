Sui social Fabrizio Corona ha fatto preoccupare i follower dopo aver pubblicato una foto mentre si mostrava su un lettino d’ospedale, dopo un malore. Cosa è successo all’ex re dei paparazzi e come sta ora? A parlare e rivelare le sue condizioni è stato lui stesso.

Il malore di Fabrizio Corona

Nelle scorse ore non si è parlato solo del dissing Fedez-Tony Effe e delle nuove dinamiche del Grande Fratello. Questo perché anche Fabrizio Corona ha fatto preoccupare i suoi follower, quando ha postato uno scatto in cui si mostrava disteso in un letto d’ospedale mentre si faceva misurare la pressione da un medico.

“Cinquantuno e non posso farci niente”, ha scritto come frase nelle scorse ore che hanno fatto d’accompagnamento all’immagine spuntata sui social. Poco dopo ha aggiunto anche un video in cui ha fatto sapere cosa sarebbe successo, tanto da portarlo a stare male: “Ho lavorato troppo ma il fisico non è più quello di prima e ti devi dare una calmata”, ha ammesso.

Nei suoi video Fabrizio Corona si è mostrato ancora un po’ sofferente, ma con il solito spirito battagliero ha aggiornato i suoi fan, anche per tranquillizzarli. “Purtroppo sono stato male”, ha ammesso l’ex re dei paparazzi accusando il fatto che abbia lavorato troppo. Questo perché si sta preparando a nuovi lavori, molto importanti, come confidato qualche settimana fa: “Stanno per partire nuovi progetti nel mondo della comunicazione che vedranno me e l’agenzia ancora una volta protagonisti di tutti i trend digital e di comunicazione giornalistica e televisiva”

Il troppo stress dunque pare abbia causato il malore che comunque, in ogni caso, ha superato bene. Insomma a Fabrizio Corona forse servirebbe un po’ di riposo, dato che dopo le vacanze è partito con tantissime novità che da qui a breve conosceremo. Forse però non c’è molto tempo di adagiarsi sugli allori e dunque Corona ha dovuto spingere al massimo per concludere al meglio tutto ciò che ha in mente di portare avanti.

In ogni caso facciamo l’in bocca al lupo di una pronta ripresa a Fabrizio Corona!