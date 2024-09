Stamattina è arrivata la notizia, che ha lasciato tutti senza parole. È morto all’età di 59 anni, Totò Schillaci. Ex calciatore di Inter e Juventus tra le tante, è stato un vero mito di Italia ’90 e le famose “notti magiche”.

Totò Schillaci è morto a 59 anni

Purtroppo non c’è l’ha fatta. Totò Schillaci è morto questa mattina a 59 anni. La sua partita più importante si è conclusa nel modo che nessuno di noi avrebbe mai voluto.

L’ex attaccante della Nazionale Italiana, oltre che di Inter e Juventus, ha combattuto contro un tumore al colon, per il quale aveva subito due operazioni chirurgiche. Negli ultimi giorni le sue condizioni si erano aggravate in maniera drammatica, fino alla notizia odierna.

Totò Schillaci è morto questa mattina alle 09:55 all’ospedale Civico di Palermo, clinica in cui si trovava ricoverato. Qui l’annuncio da parte della direzione sanitaria: “La Direzione e il personale sono vicini alla famiglia nel ricordo anche dell’affetto di cui ha sempre goduto il grande campione”.

Anche la città di Palermo, attraverso il sindaco Roberto Lagalla, piange la prematura scomparsa di un grande simbolo sportivo del calcio italiano. “Per queste ragioni”, ha aggiunto il primo cittadino della città siciliana, “di concerto con i familiari, l’amministrazione comunale, per rendere il giusto tributo a Totò Schillaci, ha voluto mettere a disposizione lo sadio Barbera per l’allestimento della camera ardente”.

Protagonista degli anni ’80 e ’90, è stato uno dei miti delle “Notti magiche” di Italia ’90. L’ex attaccante ha reso memorabili le sue partite ed è stato uno degli emblemi del Mondiale che si è disputato nel nostro mestiere. Ha vestito le maglie di Juventus e Inter e ha concluso la sua carriera in Giappone. Purtroppo da tanti anni combatteva con un tumore e, come detto, in questi giorni, le sue condizioni si erano aggravate, fino alla triste notizia di oggi.

Anche le squadre di Juventus, Inter e Palermo l’hanno ricordato con affetto, così come tantissimi tifosi di calcio e non. Novella2000.it e Novella 2000 si stringono intorno alla famiglia per la morte di Totò Schillaci! Ciao Antonio, GRAZIE per averci regalato emozioni indimenticabili.