Spettacolo

Nicolò Figini | 5 Ottobre 2023

La nuova musica di Elodie

La carriera di Elodie sta andando avanti senza intoppi e sta riscuotendo un enorme successo. Le sue date al Forum di Milano sono praticamente sold out e in queste ore ha anche annunciato l’uscita di un nuovissimo progetto musicale. Lei stessa ha rivelato che non si tratta di un EP o di un album. Qui sotto le parole usate e la copertina del disco:

“Stasera a mezzanotte esce “Red Light”. 7 pezzi nuovi, tutti mixati senza pause. Non è un disco, non è un EP. È un clubtape, fatto per voi e per l’energia che mi avete dato a maggio al Forum. A novembre lo balleremo insieme, luce rossa su di noi”.

Ha rivelato nel corso di una diretta Instagram che il progetto è dedicato ai fan, i quali dovranno tornare a casa stanchissimi dopo aver ballato sulle nuove canzoni: “Questo è fatto per voi. Per darvi qualcosa in cambio. di cosa si tratta? Sarà una cosa cattiva, vi voglio fare tornare a casa stanchi“. In merito alla copertina che ritrae una sua versione disegnata totalmente senza veli, invece, afferma:

“Il corpo come arte, è la potenza del corpo femminile. La libertà del corpo femminile. Incredibile sapere che un artista come lui (il fumettista Milo Manara) capisce quel che sto facendo. Che non è esibizionismo, è consapevolezza di quel che si è, del proprio corpo e della propria libertà”.

Siete pronti a scatenarvi sulle nuove canzoni di Elodie in uscita questa sera a mezzanotte? Fatecelo sapere con un commento. Nel mentre, come sempre, seguiteci per tante altre news.