NEWS

Andrea Sanna | 22 Giugno 2023

Francesco Totti

I like di Totti a Francesca Tocca

Il web è sempre molto attento a ciò che accade e il minimo movimento dei personaggi dello spettacolo è motivo di discussione. Specie se ti chiami Francesco Totti! Non sono passati inosservati alcuni like che l’ex capitano della Roma ha lasciato alle foto pubblicate da Francesca Tocca, moglie di Raimondo Todaro.

Su Instagram molti utenti hanno notato qualcosa di insolito. Quei ‘mi piace‘ che “Er Pupone” ha lasciato alla ballerina professionista di Amici hanno generato diverse reazioni. A pubblicare per prima la notizia, mediante una serie di segnalazioni, è stata Deianira Marzano. L’esperta di gossip sul suo profilo ufficiale ha condiviso gli strani like che Francesco avrebbe lasciato a tutte le foto della Tocca:

“Totti è quattro giorni che mette like a tutte le sue foto di Francesca Tocca”, ha scritto nelle sue storie Instagram la Marzano. A testimoniare il tutto diversi screen come quello sottostante. Ma ne spunta anche uno in cui la ballerina si è mostrata in bikini e troviamo proprio l’apprezzamento da parte di Francesco Totti.

Storia Instagram di Deianira Marzano con il like di Totti alla foto di Francesca Tocca

In questi like non ci sarebbe nulla di male, se non fosse che il gesto ha fatto il giro dei social. E c’è chi pensa che questo abbia potuto far ingelosire Raimondo Todaro, il marito della Tocca, così come Noemi Bocchi, attuale compagna di Totti. Ma quante volte sarà capitato anche a voi di mettere un “mi piace” a una persona che apprezzate? Di sicuro tante.

In ogni caso il popolo della rete si è scatenato a riguardo e con una pungente ironia non ha potuto fare a meno che bacchettare Francesco Totti: “Il lupo perde il pelo ma non il vizio… e poi la Tocca è stupenda!”, ha scritto un utente sotto a un post che parlava dell’accaduto. Qualcuno di meno cattivo ha scherzato su: “Gli sarà scivolato il dito dai…”.

C’è chi ha chiamato in causa anche l’attuale compagna dell’ex calciatore: “Chissà a Noemi come je rode”. O ancora: “Vorrei vedere la faccia della Bocchi a questa notizia”.

Molti però hanno anche preso il fatto con più leggerezza, facendo notare come spesso a tutti noi capiti di mettere like alle foto senza secondi fini. E siamo certi che questo è il caso di Francesco Totti. “Ma scusate… ma adesso mettere i like e un reato?!”, ha chiesto qualcuno indispettito.

In ogni caso sembra proprio che qualsiasi movimento faccia Francesco Totti, specie dopo la rottura con l’ex moglie Ilary Blasi e la nuova relazione con Noemi Bocchi, fa notizia!