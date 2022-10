1 Le indiscrezioni su Totti e Ilary

Da diverse settimane si parla dei presunti orologi che Ilary Blasi avrebbe sottratto a Totti. A svelare l’accaduto è stato proprio l’ex Capitano della Roma, che ha raccontato di essere in possesso di alcuni filmati in cui si vedrebbe proprio la sua ex moglie portargli via la sua collezione di Rolex. Ma non solo. Francesco ha anche affermato di aver a sua volta sottratto a Ilary diverse borse, con la speranza di poter fare uno scambio equo. Adesso però emergono nuovi retroscena, che stanno facendo discutere il web.

Stando a quanto ha svelato Il Messaggero infatti, sembrerebbe che Totti avrebbe sottratto a Ilary Blasi anche 100 paia di scarpe griffate (alcune delle quali dal valore di 4 mila euro) e una serie di gioielli. Questo quanto riporta la nota testata:

“Non c’è solo la ricca collezione di borse griffate tra gli accessori di cui llary Blasi è stata “spogliata” dal marito e di cui ora chiede la restituzione per le vie legali, con un ricorso d’urgenza presentato davanti al Tribunale civile di Roma. Francesco Totti avrebbe lasciato la moglie letteralmente scalza. Tutte le scarpe che possedeva la conduttrice di Mediaset sono sparite dalla sera alla mattina dalla sua cabina armadio della villa all’Eur. Stiamo parlando di un centinaio di paia, tra décolleté e sandali firmati Jimmy Choo, Amina Muaddi, Chanel, Le Silla, Casadei, nonché le sue preziose sneaker a marchio Gucci. Un vero e proprio tesoro, se si considera che un paio di queste calzature può costare anche quattromila euro. Ilary è rimasta senza fiato quando ha visto gli scaffali vuoti”.

Ma cosa accadrà dunque adesso? Stando a quanto si legge, pare che Ilary Blasi abbia deciso di presentare al Tribunale civile di Roma domanda di «reintegrazione e di manutenzione nel possesso» di tutto quello che è sparito dal suo guardaroba. La prima udienza dunque si dovrebbe tenere il prossimo venerdì. Nel mentre poche ore fa è giunta voce che Totti potrebbe compiere a breve un importante passo con Noemi Bocchi. Rivediamo cosa starebbe accadendo.