Svelate le cause del ricovero in ospedale di Travis Barker: ecco cosa sarebbe accaduto al marito di Kourtney Kardashian.

Ecco cosa è accaduto a Travis Barker

Sono state ore intense le ultime per Travis Barker. Come sappiamo infatti il batterista dei Blink-182 lo scorso martedì è stato ricoverato d’urgenza in ospedale. Grazie a quanto è emerso abbiamo appreso che il musicista è stato accompagnato dalla moglie Kourtney Kardashian in una struttura ospedaliera di Los Angeles, al West Hills. Successivamente Travis è stato trasportato in ambulanza al Cedars-Sinai Medical Center, una delle migliori strutture delle paese. Tuttavia fino a ora non era chiaro cosa fosse accaduto al marito di Kourtney, che sui social aveva scritto “Dio mi salvi“.

Adesso però TMZ ha svelato le cause del ricovero di Travis Barker, raccontando quello che sarebbe accaduto. Stando a quanto si legge sembrerebbe che il batterista sia in ospedale per via di una pancreatite. Non è chiaro al momento quali siano le sue condizioni, tuttavia pare che la situazione non sia grave. Questo quanto riporta TMZ:

“Travis Barker è in ospedale perché ha la pancreatite e i medici ritengono che sia stata innescata da una colonscopia. Diverse fonti vicine alla famiglia lo hanno confermato a TMZ. Il ricovero di martedì di Travis è stato il risultato di un’infiammazione del pancreas e ha portato al batterista sintomi come nausea, intenso dolore allo stomaco e vomito. Non ci è stato detto con precisione quando Travis ha fatto la colonscopia, ma c’è stato confermato che è stata fatta recentemente”.

Kourtney Kardashian nel mentre in queste ore non ha mai lasciato Travis Barker, e secondo quanto riporta TMZ è stata sempre vicina a suo marito. I diretti interessati tuttavia al momento non hanno ancora rotto il silenzio, ma non è escluso che nelle prossime ore la coppia possa intervenire e parlare per la prima volta dopo il ricovero di Travis. Nel mentre facciamo un enorme in bocca al lupo a Barker e gli auguriamo una pronta guarigione.

