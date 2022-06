Travis Barker è stato trasportato urgentemente in ospedale in queste ore. Andiamo a scoprire tutto ciò che sta accadendo

Trevis Barker finisce in ospedale

Travis Barker si è sposato qualche settimana fa con Kourtney Kardashian. Una delle cerimonie si è svolta anche in Italia, per la precisione in Liguria a Portofino. In queste ore, però, è arrivata la notizia secondo la quale il batterista sarebbe stato portato in ospedale con urgenza. A riportare la news ci ha pensato, tra gli altri anche il sito Deadline. Ma quali sono le dinamiche dell’accaduto? Cerchiamo di fare chiarezza.

Giovedì mattina Trevis è stato accompagnato dalla moglie Kourtney in una struttura ospedaliera di Los Angeles, al West Hills. In seguito è stato trasportato in ambulanza al Cedars-Sinai Medical Center. La sua compagna lo ha seguito in auto. Al momento non abbiamo nessuna informazione su cosa lo abbia spinto a chiedere aiuto ai dottori. Quello stesso giorno il musicista ha anche scritto su Twitter: “Dio mi salvi“.

Senza un contesto più chiaro, però, non è possibile determinare se queste parole si riferiscano alla situazione che sta vivendo oppure ad altro. Si potrebbe riferire, per esempio, all’ominimo brano che si trova nell’album di Machine Gun Kelly che lui ha aiutato a produrre. Si tratta di un brano che parla di fama, dipendenza da droga e instabilità mentale. Fatto sta che anche la figlia Alabama Luella, 16 anni, giovedì pomeriggio ha scritto sui social: “Per favore, mandate le vostre preghiere“.

Cosa è successo a Travis Barker? Non è dato saperlo. Nel 2018, però, aveva avuto altri problemi di salute, come per esempio dei coaguli di sangue nelle braccia. Lo ha anche colpito da un’infezione che può causare gonfiore, infiammazione e dolore. Andando ancora più indietro, nel 2008, lo schianto di un aereo gli ha procurato ustioni di terzo grado su gran parte del corpo. Non ci resta, ad ogni modo, che aspettare notizie più concrete da parte del diretto interessato o di coloro che gli stanno intorno.

