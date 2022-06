Manila Nazzaro e Alessandra Pierelli vicine a Tale e Quale Show? Il rumor

Alessandra Pierelli e Manila Nazzaro a Tale e Quale Show?

Mentre Rai e Mediaset in questi giorni stanno presentando i palinsesti televisivi per la stagione 2022/2023, giungono diverse notizie per quanto riguarda la trasmissione di Carlo Conti, Tale e Quale Show. Secondo TV Blog infatti l’ex gieffina Manila Nazzaro e l’ex amato volto di Uomini e Donne, Alessandra Pierelli, sarebbero vicinissime alla partecipazione.

In queste settimane non si fa che parlare del cast di Tale e Quale Show e di coloro che saranno i concorrenti a mettersi alla prova in questa importante sfida. Se Katia Ricciarelli ha smentito la sua presenza per dedicarsi ad altro e Pipol TV ha negato i nomi di Davide Silvestri e Alex Belli, continuano a emergere delle nuove indiscrezioni. E, come dicevamo, TV Blog sembra essere certo della presenza di Manila Nazzaro e Alessandra Pierelli. Ecco quanto riportato:

”Tra i nomi nuovi che circolano in queste ore, considerati in pole per la trasmissione prodotta da Endemol Shine Italy, ci sarebbero, stando a quanto risulta a TvBlog, anche quelli di Manila Nazzaro e di Alessandra Pierelli“.

Ovviamente precisiamo che non si tratta di ufficialità, ma le voci di corridoio affermano che entrambe sarebbero vicine o comunque rientrerebbero negli interessi di Tale e Quale Show. Sarà davvero così? Non ci resta che attendere l’ufficialità di Carlo Conti, quando presenterà il cast del programma.

Manila Nazzaro nel mentre in queste ore è tornata a far parlare di sé per un altro motivo…

Le frecciatine della Nazzaro a due ex vipponi

Al settimanale Chi Manila Nazzaro ha rilasciato una nuova intervista dove ha avuto modo di parlare anche del suo percorso al Grande Fratello Vip 6 e di alcuni ex coinquilini. Come riferisce Blog Tivvù sembrerebbe che la conduttrice radiofonica di RTL 102.5 abbia ancora il dente avvelenato con qualcuno di loro o meglio si è detta decisamente delusa. In particolar modo ha fatto i nomi di Katia Ricciarelli e Giucas Casella.

Così a Chi Manila Nazzaro ha detto di essere davvero molto dispiaciuta per come si è comportata la cantante lirica nei suoi confronti e se potesse tornare indietro probabilmente ci penserebbe due volte prima di riavvicinarsi a lei: “Mi pento di aver aperto il mio cuore a Katia Ricciarelli. Una delusione incredibile. Le ho dato tutto di me, ma era un’amicizia a senso unico. Tornassi indietro non le avrei mai e poi mai teso la mano e aperto il mio cuore“.

Altro vippone che l’avrebbe molto delusa è anche Giucas Casella, che ha definito come “Il più grande giocatore” per poi aggiungere: “Altro che Alex Belli. Giucas e Katia sono dei volponi rispetto a tutto il cast“. Infine Manila Nazzaro ha anche spiegato chi sono, invece, i concorrenti con cui ha conservato una bellissima amicizia: “Il rapporto con Miriana Trevisan, che sento ogni giorno. Idem con Aldo Montano. A Lulù le sono stata vicina quando si è lasciata con Manuel Bortuzzo. Però al primo posto metto il rapporto con Miriana”.

Che ne pensate delle parole di Manila Nazzaro? Vi trovate d’accordo con lei?

