Artista molto stimato chi è il cantante Tricarico? Andiamo a sbirciare tutte le curiosità sul suo conto come l’età, il vero nome, la vita privata o Instagram dove poterlo seguire.

Chi è Tricarico

Nome e Cognome: Francesco Tricarico

Data di nascita: 1 febbraio 1971

Luogo di nascita: Milano

Età: 54 anni

Segno zodiacale: Acquario

Professione: cantautore

Moglie: Francesco è sposato con Clara

Figli: Francesco ha due figli

Profilo Instagram: @tricarico_official

Tricarico età, vero nome e biografia

Della biografia del cantautore ci sono tante informazioni? Come si chiama di nome il cantante Tricarico e quanti anni ha? Il noto cantautore si chiama Francesco Tricarico, è nato a Milano il 1 febbraio 1971 e la sua età è di 54 anni. Il suo segno zodiacale è l’Acquario.

Chi sono i genitori di Tricarico e com’è morto suo padre? L’artista è figlio di un aviatore di Gallipoli. Il papà di Francesco è morto in servizio, quando lui aveva appena 3 anni.

Tra gli altri aspetti che lo riguardano sappiamo che ha iniziato a suonare da quanto era un bambino. Musica che l’ha accompagnato e accompagna ancora oggi.

Vita privata

Chi è la moglie di Francesco Tricarico? Ha dei figli e cosa conosciamo della sua vita privata? I dettagli sono molto scarsi, poiché ci tiene a preservarla.

Sappiamo che sua moglie si chiama Chiara Giglio ed è la voce del brano Da soli io e te, tratto dall’album L’imbarazzo. Grazie alla loro unione sono nati Giulio e Sofia, precisamente nel 2009 e nel 2010.

Dove seguire Francesco Tricarico: Instagram e social

Sui social è presente Francesco Tricarico? L’artista è presente, tra i tanti, certamente su Instagram, dove conta un buon numero di follower. Il cantautore condivide tutti i suoi impegni lavorativi con il proprio pubblico.

Carriera

Focus ora sulla carriera. Dopo il diploma al Conservatorio di Milano, nel 2000 si è fatto conoscere per il singolo Io sono Francesco, dove racconta la sua vicenda familiare drammatica. Il pezzo è diventato fin da subito molto apprezzato e si è posizionato in testa alle classifiche musicali, ottenendo anche il Disco di Platino.

Prima di diventare famoso ha avuto modo di suonare nei locali di Milano, ma anche a Parigi.

A seguito del successo iniziale non è riuscito a ripetersi con i brani successivi, anche se questi sono stati molto apprezzati dalla critica e anche artisti come Jovanotti gli hanno permesso di aprire i loro concerti.

Successivamente c’è stato spazio anche di altra musica, che gli ha spalancato poi le porte nel 2008 al Festival di Sanremo con Vita tranquilla. Con questo brano ha vinto il Premio della Critica Mia Martini. L’anno successivo non ha avuto la stessa fortuna alla kermesse, ma la critica ha molto apprezzato il suo lavoro, così come accaduto nel 2011.

Ci sono state anche varie collaborazioni durante il suo percorso artistico, come il singolo A Milano non c’è il mare insieme al maestro Francesco De Gregori.

Nel 2025 Francesco Tricarico è tornato a far parlare di sé per la sua partecipazione al Festival di Sanremo di Carlo Conti. È stato invitato da Francesco Gabbani a cantare con lui sul palco, durante la serata delle cover, Io sono Francesco.

Durante la sua carriera Tricarico ha anche realizzato il suo primo libro, dal titolo Semplicemente ho dimenticato un elefante nel taschino. L’anno di pubblicazione è il 2009.

Film

In carriera Francesco Tricarico ha scritto la canzone Solo per te per il film di Leonardo Pieraccioni, Ti amo in tutte le lingue del mondo. La canzone ha ottenuto anche la nomination ai Nastri d’Argento nel 2006.

Album e canzoni

Sono otto in totale gli album registrati in studio portati al successo da Tricarico. Vi riportiamo qui a seguire anno e titolo: 2002 – Tricarico, 2004 – Frescobaldo nel recinto, 2008 – Giglio, 2009 – Il bosco delle fragole, 2011 – L’imbarazzo, 2013 – Invulnerabile, 2016 – Da chi non te lo aspetti, 2021 – Amore dillo senza ridere ma non troppo seriamente. Invece nel 2009 è uscita una raccolta dal titolo Il fantastico mondo di Francesco Tricarico.

Ovviamente è bene che a tutti questi dischi sono collegate diverse canzoni da Io sono Francesco a Vita tranquilla, o tra le ultime Faccio di tutto e Telefono fisso.

In carriera ha anche duettato con Arisa e Francesco De Gregori (di cui ha anche aperto i concerti così come di Jovanotti). Alcuni dei progetti a cui ha partecipato, ci sono anche cause di beneficenza come la realizzazione del brano “Domani 21/04/2009 di Mauro Pagani, insieme a tantissimi artisti della musica italiana, da Laura Pausini ai Negramaro e non solo. I proventi sono andati alle popolazioni colpite dal sisma.

Tutti brani questi disponibili anche nelle piattaforme autorizzate.

Festival di Sanremo

È il 2008 quando Francesco ha partecipato al Festival di Sanremo. Ha vinto il Premio della Critica “Mia Martini” con la canzone Vita tranquilla. Al termine della manifestazione ha pubblicato poi il suo terzo album.

L’anno successivo è tornato al Festival, ma non è andata come sperato. Poi una terza apparizione nel 2011.

Francesco Tricarico lo ritroviamo al Festival nel 2025 come uno degli ospiti nella serata dei duetti. Affiancherà Francesco Gabbani.