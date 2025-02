È diventato virale sui social network il video pubblicato da La Stampa con protagonisti Mahmood e Geppi Cucciari mentre improvvisano la coreografia di Cuoricini dei Coma Cose.

Mahmood e Geppi Cucciari improvvisano la coreografia dei Coma Cose

Mentre siamo nel pieno della terza serata del Festival di Sanremo, sul web è diventato virale un video con due dei co-conduttori di questa edizione. Nello specifico facciamo riferimento a Mahmood e Geppi Cucciari, che proprio domani calcheranno il palco del Teatro Ariston in queste vesti. Entrambi di origini sardi sembrano avere già trovato grande complicità.

E proprio per celebrare questo speciale momento che si coronerà con la co-conduzione di Sanremo 2025, che Mahmood e Geppi Cucciari hanno voluto festeggiarlo in un modo del tutto speciale. Il cantante e la conduttrice hanno infatti improvvisato (come mostrato dal video diventato virale sui social e condiviso da La Stampa) la coreografia di Cuoricini. Facciamo riferimento nello specifico al brano sanremese dei Coma Cose che sta andando fortissimo sulle piattaforme musicali.

La band ha portato questo balletto, trend sui social, per animare ancor di più il loro momento sul palco dell’Ariston. E a quanto pare sembra essere piaciuto proprio a tutti, così come a Mahmood e Geppi Cucciari, che non sono proprio riusciti a resistere e ne hanno dovuto emulare subito la performance.

Ma non sono gli unici a quanto pare ad aver fatto lo stesso sul web! E a voi piace questa canzone?