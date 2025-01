Grossi problemi ad Amici 24 con l’arrivo di un provvedimento disciplinare per Trigno a causa del suo comportamento. Il cantante ha crticato duramente le regole del programma, paragonandolo a un carcere. Poi ha pronunciato molte parolacce e ha preso a calci delle bottigliette d’acqua. Ecco cosa è accaduto.

Provvedimento disciplinare a Trigno dopo aver criticato duramente la redazione di Amici

Poiché molto spesso gli allievi di Amici 24 non rispettano le regole nelle chiamate a famiglia e amici (riportando fatti riguardanti il programma), la redazione ha deciso di togliere loro il telefono per le chiamate. Per parlare con le persone care, quindi, ha messo a disposizione il videobox. La chiamata avviene con la supervisione della redazione che, nel caso di non rispetto del regolamento, interviene.

Dopo quindi il primo giro di chiamate, gli allievi sono stati convocati in studio e qui vi hanno trovato Alessandra Celentano e Anna Pettinelli. A convocare i ragazzi è stata la maestra perché sono state fatte e dette cose davvero vergognose da parte di un allievo della Pettinelli. Così in un video si è visto Trigno arrabbiatissimo che si lamentava con le regole di Amici e la redazione.

In pratica è successo che durante la chiamata Trigno ha chiesto alla mamma come ne fosse uscito nel litigio con Vybes. La redazione è quindi intervenuta dicendo che non poteva parlare di queste cose. Finita la chiamata il cantante si è molto arrabbiato e ha iniziato a lamentarsi con gli altri compagni paragonando addirittura il talent e un carcere. Ha inoltre detto molte parolacce e si è messo anche a tirare calci a una bottiglietta d’acqua. Chiara è intervenuta cercando di calmarlo e dicendogli che doveva smetterla di essere così aggressivo, ma lui ha continuato.

La maestra Celentano condivide con tutti gli allievi e con la prof Pettinelli un filmato di TRIGNO… #Amici24 pic.twitter.com/WHguhLKNmx — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) January 13, 2025

In studio continua la visione del filmato… #Amici24 pic.twitter.com/4tXldh8rea — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) January 13, 2025

Ecco che quindi in studio la Calentano si è detta davvero infastidita da questo filmato. E ha lasciato ad Anna Pettinelli la decisione su cosa fare essendo un suo allievo. La prof di canto ha detto di essere molto delusa e di non avere parole. Non ha voluto nemmeno ascoltare Trigno e ha deciso di sospendergli la maglia aggiungendo che non sapeva se gliel’avrebbe ridata. Visto il provvedimento disciplinare, il cantante si visto sospendere anche tutte le lezioni.