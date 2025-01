Nella registrazione di Uomini e Donne di questo pomeriggio, la tronista Martina De Ioannon ha fatto la sua scelta: è Ciro o Gianmarco?

Verso la scelta

Martina De Ioannon è stata la protagonista più seguita di questi ultimi mesi a Uomini e Donne. Scelta da Maria De Filippi e dalla sua redazione dopo la fine della sua storia con Raul, con il quale aveva partecipato a Temptation Island, la ragazza ha contribuito a riaccendere l’interesse del pubblico verso il trono classico.

Dopo poco più di quattro mesi, Martina ha finalmente fatto la sua scelta, che è ricaduta su uno dei suoi due corteggiatori principali: Ciro e Gianmarco. La curiosità su chi ha conquistato definitivamente il cuore della tronista è alle stelle: la registrazione di oggi ha svelato il verdetto.

La giovane ha scelto abbastanza presto di continuare a conoscere solamente Ciro e Gianmarco, coi quali ha instaurato due relazione differenti, essendo loro due ragazzi con età, 21 e 28 anni, caratteri ed esperienze di vita diverse.

Prima della scelta, Martina ha registrato un piccolo confessionale, caricato su Witty, durante il quale ha tirato un po’ le somme del percorso con i suoi corteggiatori, facendo una riflessione generale:

“Determinate cose sono chiare, una persona è più adulta e l’altra è meno adulta. E questo è chiaro, ma comunque i sentimenti non sono determinati dall’età. Non ti fai più domande, le risposte sono solo che ci vuoi stare insieme. Non vai a pensare ‘Eh, però con lui avrai una relazione un po’ più immatura’. Perché tanto anche la persona adulta può deluderti, come può deluderti quella più immatura.”

Da queste parole, molti sono giunti alla conclusione che, tra Ciro e Gianmarco, la scelta di Martina sarebbe ricaduta sul primo. A supporto di tale ipotesi andavano anche alcune mosse social di persone vicine alla tronista.

Prima di prendere una decisione definitiva, la giovane ha avuto la possibilità di trascorrere una giornata intera con entrambi i suoi corteggiatori, ore preziose che le hanno permesso di arrivare ad una conclusione con maggiori certezze.

La scelta di Martina a Uomini e Donne

Come anticipato questo pomeriggio si è svolta la registrazione di Uomini e Donne durante la quale Martina ha fatto la sua scelta. Possiamo dirvi, grazie alla pagina Instagram di Uomini e Donne, che la tronista ha lasciato lo studio con Ciro. La risposta del giovane, infatti, è stata positiva.

