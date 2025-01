La puntata di Uomini e donne del 13 gennaio si è aperta con un colpo di scena riguardante Michele. Lui infatti avrebbe voluto scegliere, ma Maria De Filippi, in grande difficoltà, ha riportato una segnlazione davvero scottante che è arrivata in redazione.

Segnalazione su Michele a Uomini e donne e corteggiatrici furiose

In un quarto d’ora, nella puntata del 13 gennaio di Uomini e donne, è successo di tutto. Maria De Filippi ha voluto iniziare da Michele, dopo quanto accaduto l’ultima volta. Sono quindi scese le due corteggiatrici e poi lui ed è stato detto che il tronista voleva fare la scelta. Ma prima di ciò c’è stata una segnalazione che ha messo in serio imbarazzo la conduttrice.

Maria, infatti, ha detto che oggi la redazione era furiosa per una cosa avvenuta, una segnalazione tosta sul tronista. La stessa conduttrice ha detto di essere in forte imbarazzo per quello che sarebbe accaduto di lì a poco:

“Io mi trovo in una situazione imbarazzante. Perché ci sono un sacco di persone che lavorano con me che conosco da 20 anni ormai a cui voglio anche bene. E quindi non c’è solo un rispetto lavorativo o professionale, ma c’è anche un bene. E stamattina me le sono trovate tutte sul piede di guerra. Io me la sarei risparmiata questa cosa, mi imbarazza. Però, per rispetto che ho per loro e per il bene che gli voglio, ci colleghiamo al telefono con una ragazza”.

A questo punto si è collegata al telefono un’ex corteggiatrice, Alessandra, nonché scelta di Luca Daffrè. La ragazza ha raccontato di una frequentazione di molte settimane tra lei e il tronista, fatta di messaggi e videochiamate durante il trono. Questo ha ovviamente mandato su tutte le furie le corteggiatrici che si sono dette davvero schifate e sconvolte. Michele invece si è mostrato in grande difficoltà e disperato per le segnlazioni su di lui.

Grande rabbia è arrivata da Gianni Sperti, davvero molto deluso dal tronista. “Sembri un angioletto, ma in fondo sei un truffaldino. È questo che hai fatto, ha truffato tutto”, ha sbottato l’opinionista. Poi gli ha fatto una grande ramanzina: “Ma tu sai cosa vuol dire rispettare le persone? La parola rispetto la conosci? Rispetto per chi monta le tue esterne, per chi ti ascolta per ore la telefono, per chi sta dietro ai tuoi capricci per i capelli che non ti piacciono, tutta la gente intorno a te a lavorare. Ma il rispetto lo conosci?”.

Alla fine di tutto questo Veronica ha detto che comunque, dopo quanto accaduto già il giorno prima, lei aveva deciso di lasciare il programma. Riguardo Amal, invece, sarebbe stata la scelta. Ma lei si è detta completamente schifata e che non voleva più vederlo. Se ne sono andati tutti con Michele che ha cercato di parlare, tra le lacrime, con Amal dietro le quinte. Ma lei lo ha totalmente rifiutato.