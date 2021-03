1 Samantha in uno show di Real Time

La nuova tronista di Uomini e Donne ha fatto la sua comparsa nella trasmissione di Maria De Filippi qualche tempo fa. Prima del suo debutto era stato rilasciato un video presentazione in cui aveva parlato della sua vita e di come fosse arrivata a prendere parte allo show di Canale 5. Oltre a raccontare di non avere particolare simpatia per Angela Nasti, ha anche descritto la sua adolescenza. Ma non ha detto una cosa: Samantha ha preso parte, in passato, a un noto programma di Real Time.

Ebbene sì, lei è stata protagonista di una delle puntate, a quanto sembrerebbe, di Alta Infedeltà. A rivelarlo è una foto che Deianira Marzano ha pubblicato sul suo profilo Instagram. Non si cita apertamente il nome della trasmissione, ma per chi è solito guardare il canale di Discovery non è certo un segreto. Si intuisce dallo stile in cui sta avvenendo questa specie di intervista. Ma soprattutto dal cosa compare in basso a sinistra.

Samantha su Real Time

Samantha, nel programma di Real Time, vediamo che si chiama Barbara e interpreta l’amante della storia. Ad oggi non è dato sapere quale sia l’episodio in questione. Fatto sta che lei non ha ancora mai parlato di questa sua esperienza. Adesso che è uscito fuori il discorso sul web, la tronista deciderà di raccontare questa parte del suo passato?

