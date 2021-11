Sadeck vince Tu si que vales 2021

Nella serata di ieri, sabato 27 novembre 2021, si è conclusa l’avventura di Tu si que vales 2021. A vincere la nuova edizione è stato il ballerino e coreografo di origine francese Sadeck. A soli 28 anni, infatti, è riuscito a conquistare il pubblico, in studio e da casa, e la giuria con la sua arte. Insieme ad altri 64 giovani ballerini si è esibito con la così chiamata “Geodance – Geometrie Variable“. Una coreografia che richiama forme geometriche accompagnate da coinvolgenti colonne sonore e movimenti armoniosi.

A lui, perciò, hanno assegnato il premio di 100mila euro grazie alla performance ispirata al volo degli uccelli. Gerry Scotti, infatti, ha affermato: “Avevo intuito lui si ispirasse ai movimenti della natura, degli animali. E gli farà piacere sapere che il nostro premio Nobel per la fisica si è ispirato proprio al volo degli uccelli. Quindi la sua esibizione è da premio Nobel“. Maria De Filippi, invece, gli ha chiesto dove vorrebbe volare e il ballerino ha risposto: “Voglio fare il giro del mondo“. La conduttrice, inoltre, come riporta anche il sito Corriere della Sera, gli ha fatto altri complimenti:

È una delle cose più belle che ho visto, hai un movimenti del corpo perfetti e una percezione del tuo corpo incredibile.

Alla fine, quindi, il pubblico ha premiato Sadeck portandolo a vincere Tu si que vales 2021 con una percentuale del 38% dei voti. In finale insieme a lui anche l’illusionista Alessandro Parabiaghi (26%) il piccolo Cristian Saba (19%) e l’atleta Alessandro Mosca (17%). Il coreografo, inoltre, ha già lavorato per manifestazioni molto importanti. Ha, infatti, preparato uno spettacolo di danza per il passaggio di testimone delle Paralimpiadi tra Tokyo e Parigi. In più è un designer e pittore molto apprezzato sui social.

