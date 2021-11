Tu si que vales, Belen imita Virginia Raffaele che imita Belen (VIDEO)

1 L’imitazione di Belen Rodriguez a Tu si que vales

Sabato 27 novembre 2021 abbiamo assistito alla finale di Tu si que vales 2021. Questa volta presentata da Belen Rodriguez insieme a Martin Castrogiovanni e Giulia Stabile. Grande assente Alessio Sakara per motivi ancora non chiari. Fatto sta che la conduttrice argentina ha molto divertito il pubblico in studio e a casa soprattutto in un momento. Ovvero quando ha imitato Virginia Raffaele mentre imitava se stessa. Nel video qui sotto, infatti, possiamo vedere la presentatrice mentre dice: “Aspetta, aspetta, aspetta, che faccio una che mi fa ridere“.

belen che imita virginia raffaele che imita belen ✈️✈️✈️ #tusiquevales pic.twitter.com/xEgjyLQRvS — ɢ ᴄᴏᴍᴇ ɢɪᴏsᴛʀᴀ (@sonosolo_gi) November 27, 2021

La showgirl non ha fatto nomi, ma tutti hanno subito pensato a Virginia Raffaele. La comica nel 2016 ha acquisito ancora più notorietà grazie alla sua partecipazione al Festival di Sanremo insieme a Carlo Conti. In quella occasione ha entusiasmato il pubblico con le imitazioni di Sabrina Ferilli, Carla Fracci, Donatella Versace e, ovviamente, Belen Rodriguez. Il modo in cui si piega nel video qui sopra emula l’emulazione che già l’attrice aveva fatto di lei esagerandone i tratti e i comportamenti.

Ad ogni modo, a parte questo momento che ha causato ilarità in tutti i presenti, abbiamo anche visto il vincitore della nuova edizione, l’ottava per l’esattezza, di Tu si que vales. A vincere è stato il ballerino Sadeck. Il francese, infatti, ha conquistato tutti con la sua esibizione insieme ai 64 giovani ballerini alle sue spalle. Dichiarazioni entusiaste quelle dei giudici. Gerry Scotti, per esempio, l’ha paragonato al premio Nobel per la fisica:

Avevo intuito lui si ispirasse ai movimenti della natura, degli animali. E gli farà piacere sapere che il nostro premio Nobel per la fisica si è ispirato proprio al volo degli uccelli. Quindi la sua esibizione è da premio Nobel.

Anche Maria De Filippi. poi, ha espresso la sua opinione in merito. Continuate a leggere per saperne di più…