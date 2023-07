NEWS

Nicolò Figini | 2 Luglio 2023

Ultimo fa ironia sui giornalisti che lo hanno criticato

Da quando Ultimo ha partecipato per la prima volta al Festival di Sanremo nella sezione Big classificandosi al secondo posto, dietro a Mahmood, i giornalisti lo hanno un po’ preso in antipatia. Questo perché il suo comportamento in sala stampa non è piaciuto alla maggior parte delle persone, le quali lo hanno ritenuto maleducato e indisponente.

Con il passare del tempo il suo carattere è cambiato, ma l’opinione dei giornalisti è rimasta grosso modo la stessa. Per tale ragione il cantante ha voluto ironizzare sulla questione durante il suo più recente concerto a Lignano, al quale erano presenti oltre 27mila fan.

Come possiamo vedere nel video qui sotto, infatti, nello schermo alle sue spalle sono comparsi dei titoli di giornale reali che vanno contro di lui. Uno di questi riguarda il momento in cui, al Festival di Sanremo 2023, la sala stampa ha esultato per il quarto posto da lui ottenuto. Oppure ancora delle critiche che hanno stroncato il suo ultimo album intitolato “Solo“. Il titolo recita:

“Ho ascoltato il suo nuovo album ‘Solo’. Non l’avessi mai fatto”.

Sei un tipo rancoroso? Nono pic.twitter.com/EkGMXP3Auw — AMICI NEWS (@amicii_news) July 2, 2023

Sulle note del brano “Canzone stupida“, quindi si è preso la sua rivincita facendo dell’ironia su tutta questa situazione. Voi che cosa ne pensate? Fatecelo sapere con un commento. Nel mentre possiamo ricordarvi che Ultimo ha affermato che non tornerà più al Festival di Sanremo:

“L’ho detto anche nelle interviste prima del Festival… Volevo chiudere un cerchio con ‘Alba’. L’ho fatto e quindi credo di non tornarci più. Volevo tornare a Sanremo per chiudere un cerchio artistico e se lo avessi fatto con un’altra canzone non avrebbe avuto senso. Ho sempre dato la precedenza a quello che sento e non a quello che funziona”.

