Nicolò Figini | 23 Febbraio 2023

In queste ore Ultimo ha rivelato se in futuro parteciperà ancora al Festival di Sanremo. Ecco la sua risposta

La risposta di Ultimo su Sanremo

Ultimo è stato tra i Big che hanno preso parte al Festival di Sanremo 2023. Il cantante è salito sul palco dell’Ariston con il brano “Alba“, grazie al quale è riuscito a classificarsi tra i primi cinque posti. Purtroppo, però, non è salito sul podio fermandosi solamente alla quarta posizione. In merito alla canzone, in passato, ha raccontato:

“Alba è una canzone diversa dalle altre che ho scritto. È come fosse una mia lettera per chiunque voglia guardarsi dentro e provare a ricominciare. È rivolta all’essere umano, alle nostre fragilità che viviamo quotidianamente e al bisogno che sentiamo tutti di superare i nostri limiti“.

Diversi fan si chiedono se dopo questa esperienza Ultimo vorrà tornare in futuro al Festival. Partiamo dal presupposto che l’artista è tornato a Sanremo “mi piace l’idea di chiudere un cerchio. Sentivo che era rimasto un pochino aperto“. In queste ultime ore ha dato una risposta definitiva rispondendo su Instagram alla domanda di un fan:

“L’ho detto anche nelle interviste prima del Festival… Volevo chiudere un cerchio con ‘Alba’. L’ho fatto e quindi credo di non tornarci più. Volevo tornare a Sanremo per chiudere un cerchio artistico e se lo avessi fatto con un’altra canzone non avrebbe avuto senso. Ho sempre dato la precedenza a quello che sento e non a quello che funziona”.

Tra le sue Stories, poi, Ultimo ha risposto ad altre domande. Come per esempio la frase dell’album che lo rappresenta di più oppure il vero significato di alcune nuove canzoni. Tra queste anche “Joker“, scritta dopo aver visto il film con Joaquin Phoenix: “Poteva essere aiutato. Condanniamo le persone che sbagliano ma non cerchiamo mai di capire il perché”. Seguiteci per tante altre news.