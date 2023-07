NEWS

Nicolò Figini | 2 Luglio 2023

Temptation Island

L’indizio su Manu a Temptation Island 2023

Da quando è andata in onda la prima puntata di Temptation Island 2023 si parla sempre di una coppia in particolare. Ci stiamo riferendo a quella formata da Manu e Isabella. I due hanno catturato l’attenzione del pubblico dopo che il fidanzato ha raccontato, scoppiando anche a piangere, di come la sua compagna lo giudichi per il lavoro che svolge:

“Sento che non vengono accettate le persone che mi stanno intorno. Alcuni comportamenti della mia famiglia non vengono capiti, ma ci sta. Anche io non capisco come si comportano a casa sua, ma io me ne frego. Sono persone più umili, terra terra. Magari questo non viene accettato.

Non mi compro un paio di scarpe per portare lei a cena. Mi sveglio la mattina presto, porto giù il cane e poi sistemo casa. Poi inizio a studiare. Lei adesso non lavora, la mattina si sveglia e non fa niente. È normale che per lei è più facile. Non è che io non ho iniziative, è che economicamente non riesco. Sai che brutto?”.

Queste parole hanno fatto davvero molto arrabbiare Isabella, la quale ha subito chiesto il primo falò di confronto anticipato. Non sappiamo se Manu abbia accettato, lo sapremo solamente nella puntata che andrà in onda lunedì 3 luglio 2023. Tuttavia, un indizio potrebbe avere già rivelato il suo destino.

Come possiamo vedere dal video qui sotto, l’account Instagram di Temptation Island 2023 ha pubblicato un video di anticipazioni in cui notiamo la sfuriata di un altro concorrente. I ragazzi cercano di calmarlo e un occhio molto attento può osservare che tra loro manca proprio Manu.

Questo sarebbe l’indizio decisivo che indicherebbe il fatto che Manu avrebbe accettato il falò di confronto e sarebbe uscito, non si sa ancora se insieme o separato, con la fidanzata Isabella. Sarà davvero così? Oppure si tratta solamente di un montaggio fatto in modo da alimentare questo dubbio? Staremo a vedere.

