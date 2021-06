L’ex fidanzata di Ultimo ha un flirt in corso con un ex tronista?

Secondo alcune recenti indiscrezioni, sembrerebbe che l'ex fidanzata di Ultimo abbia un flirt in corso con un ex tronista di Uomini e Donne.

L’ex di Ultimo frequenta un ex tronista?

Sono passati alcuni mesi da quando Ultimo e Federica Lelli hanno annunciato la fine della loro lunga relazione. Tuttavia sembrerebbe che ad oggi entrambi abbiano voltato pagina, e che abbiano ritrovato la serenità. Se il cantante infatti ha confermato la storia con Jacqueline Luna di Giacomo, figlia di Heather Parisi, la Lelli sembrerebbe aver iniziato un flirt con nientemeno che con un ex tronista di Uomini e Donne. Di chi parliamo? Di Oscar Branzani, che fino a qualche mese fa è stato al centro dell’attenzione mediatica per via dei tira e molla con Eleonora Rocchini. A svelare questa presunta conoscenza è il portale Very Inutil Pepole, che grazie ad una fonte anonima ha raccontato quello che starebbe accadendo. Questo ciò che si legge in merito:

“Da quanto ci fa sapere una nostra fonte, tra Oscar e Federica si starebbe consumando un flirt in piena regola. L’ex calciatore e la 23enne dagli occhi di ghiaccio, durante la serata di sabato 12 giugno, sono stati beccati insieme ed in atteggiamenti piuttosto intimi. Carezze, abbracci e baci che hanno lasciato ben poco all’immaginazione. I due infatti, insieme ad alcuni amici, tra cui Ginevra Pisani, si sono concessi una serata tra il The Sanctuary Eco Reatreat ed il Voodoo Bar di Roma. Stando a quanto ci ha rivelato la nostra fonte, Oscar e Federica, che non si sono mai persi di vista durante la serata, hanno trascorso le ore ballando e scambiandosi baci appassionati”.

Ma non solo. A prova di questo presunto flirt tra Oscar Branzani e Federica Lelli ci sarebbero anche delle foto. L’ex tronista e l’ex fidanzata di Ultimo infatti sono stati immortalati nelle Instagram Stories di Paolo, un amico in comune. I due, come si nota, sembrerebbero essere complici ed in sintonia, nonostante ad oggi non abbiano ancora confermato le dicerie.

Cosa starà accadendo dunque? Oscar e Federica avranno davvero iniziato un flirt? Non resta che attendere per saperne di più in merito.

