Nicolò Figini | 10 Luglio 2023

a fidanzata di Ultimo consola una fan

Di recente abbiamo parlato di Jacqueline, la fidanzata di Ultimo, perché ha scritto una dedica al suo compagno sui social. Pubblicando una foto risalente al 2019, infatti, ha mostrato di essere una sua fan dal ben quattro anni, molto prima di diventare la sua ragazza. Sotto all’immagine ha scritto: “Prima riempivi il mio corazon da lontano. Ora lo sei“.

Oggi torniamo a parlare di lei per un bel gesto che ha fatto nei confronti di una fan. Durante il concerto che si è tenuto all’Olimpico di Roma, infatti, questa persona si è molto commossa e ha iniziato a piangere. Jacqueline si è avvicinata per controllare che stesse bene e lei le ha risposto che era solo emozionata.

Qui sotto possiamo vedere il momento in cui si abbracciano. La fan di Ultimo, inoltre, ha anche detto sotto al video: “Ci hai chiesto se ci andasse di stare bene. Io ti rispondo che un’emozione così grande non l’ho mai provata. Sei immenso, ma la tua fidanzata lo è di più“.

Al momento, quindi, il cantante è impegnato nel suo tour per gli stadi italiani. Nel 2024 approderà anche a Napoli e sembra non avere in programma di tornare al Festival di Sanremo. Con l’edizione del 2023, infatti, ha raccontato di aver chiuso un cerchio:

“L’ho detto anche nelle interviste prima del Festival… Volevo chiudere un cerchio con ‘Alba’. L’ho fatto e quindi credo di non tornarci più. Volevo tornare a Sanremo per chiudere un cerchio artistico e se lo avessi fatto con un’altra canzone non avrebbe avuto senso. Ho sempre dato la precedenza a quello che sento e non a quello che funziona”.

