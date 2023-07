NEWS

Nicolò Figini | 7 Luglio 2023

La dedica della fidanzata di Ultimo

Di Ultimo abbiamo parlato recentemente in merito a una sua risposta ai giornalisti che ormai da anni lo criticano. Il tutto è partito all’epoca del primo Festival di Sanremo al quale ha partecipato come Big. E la storia è continuata anche nel 2023 quando la sala stampa ha esultato per il suo terzo posto. Ad ogni modo, il cantante ha anche annunciato che quella sarebbe stata la sua ultima volta al Festival:

“L’ho detto anche nelle interviste prima del Festival… Volevo chiudere un cerchio con ‘Alba’. L’ho fatto e quindi credo di non tornarci più. Volevo tornare a Sanremo per chiudere un cerchio artistico e se lo avessi fatto con un’altra canzone non avrebbe avuto senso. Ho sempre dato la precedenza a quello che sento e non a quello che funziona”.

Del resto, già dallo scorso anno, Ultimo si sta dedicando al suo tour negli stadi. L’anno prossimo approderà a Napoli, ma nel frattempo questa sera si esibirà allo Stadio Olimpico di Roma. Per questa occasione, infatti, la sua fidanzata Jacqueline ha scritto su Instagram una dedica all’interno delle proprie Stories. I due si sono conosciuti diversi anni fa e da sempre la figlia di Heather Parisi è sua fan.

Ultimo riceve una dedica dalla fidanzata

Jacqueline apprezza la musica del cantante già dal 2019. Per tale ragione gli ha scritto: “Prima riempivi il mio corazon da lontano. Ora lo sei“. Una dedica dolcissima che a Ultimo farà solo che piacere.

Continuate a seguirci per non perdervi tante altre news.