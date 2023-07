NEWS

Andrea Sanna | 10 Luglio 2023

La frecciatina di Maurizio Aiello

Si è trattato di una semplice battuta scherzosa o è davvero una frecciatina vera e propria quella lanciata a Massimiliano Caiazzo? È questo ciò che si sono domandati coloro che hanno visto la storia Instagram di Maurizio Aiello.

L’attore, amatissimo per serie di successo come Un Posto al Sole che gli ha dato maggiore popolarità in tutti questi anni, ora sta facendo parlare di sé per un altro motivo. Un qualcosa che non ha nulla a che vedere con il suo lavoro e i suoi progetti.

Maurizio Aiello, infatti, ha pubblicato sui suoi social una foto di sua figlia Ludovica in compagnia di Massimiliano Caiazzo. Come noto quest’ultimo è noto per il ruolo di Carmine Di Salvo in Mare Fuori. Si tratta di uno dei volti più amati del fortunato show targato Rai 2.

Fin qui nulla di male, direte voi, se non fosse che la didascalia di accompagnamento e l’emoji scelta da Maurizio Aiello fanno supporre ben altro. Almeno i più maliziosi ne sono certi. Questo perché sotto all’immagine è comparsa la scritta: “Qui con l’attore più umile e simpatico di Mare Fuori”. Poco sotto l’emoticon di Pinocchio.

Una stoccata sarcastica che fa pensare come probabilmente Aiello non abbia avuto una buona impressione del giovane attore napoletano.

La storia Instagram di Maurizio Aiello su Massimiliano Caiazzo

Ci teniamo a precisare che si tratta chiaramente di supposizioni da parte del web. Magari non lo sappiamo ma i due si conoscono e Maurizio Aiello ha semplicemente voluto scherzarci su. Dunque potrebbe trattarsi di una battuta senza alcun tipo di attacco a Massimiliano Caiazzo.

Un’altra fetta di pubblico, invece, crede sia l’esatto opposto e che davvero Maurizio Aiello di Un Posto al Sole sia stato molto chiaro nell’esprimere cosa pensa. Noi diamo in ogni caso… diamo il beneficio del dubbio!